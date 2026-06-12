中村玉緒さん死去、「マロニー」が追悼 CMに24年間出演「『マロニーちゃん』というフレーズをきっかけに、皆様に広く愛される製品に…」
俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、所属事務所が発表した。同日、玉緒さんが長年、CMに出演してきたマロニーがコメントを発表した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
玉緒さんは、同社の看板商品『マロニー』CMに出演。「マロニーちゃん♪」とコミカルに口ずさむCMで長きにわたり人気を博した。サイトでは「中村玉緒さんご逝去に寄せて」と題し「このたびは中村玉緒さんのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。
続けて「中村玉緒さんには1995年から2019年まで、当社のTVCMに多数ご出演いただきました。特に中村玉緒さんの明るいキャラクターと『マロニーちゃん』というフレーズをきっかけに、皆様に広く愛される製品になりましたものと大変深く感謝しております。在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈りいたします」と、感謝を伝えた。
玉緒さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
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玉緒さんは、同社の看板商品『マロニー』CMに出演。「マロニーちゃん♪」とコミカルに口ずさむCMで長きにわたり人気を博した。サイトでは「中村玉緒さんご逝去に寄せて」と題し「このたびは中村玉緒さんのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼した。
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玉緒さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。