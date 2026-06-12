女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のために亡くなった。86歳。12日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。中村さんが長年CMキャラクターを務めたマロニー株式会社が同日、追悼した。

公式サイトでは「中村玉緒さんご逝去に寄せて」と題した文書を発表。「中村玉緒さんには1995年から2019年まで、当社のTVCMに多数ご出演いただきました。特に中村玉緒さんの明るいキャラクターと『マロニーちゃん』というフレーズをきっかけに、皆様に広く愛される製品になりましたものと大変深く感謝しております」と感謝し悼んだ。

以下は追悼全文。

このたびは中村玉緒さんのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。

中村玉緒さんには1995年から2019年まで、当社のTVCMに多数ご出演いただきました。

特に中村玉緒さんの明るいキャラクターと「マロニーちゃん」というフレーズをきっかけに、

皆様に広く愛される製品になりましたものと大変深く感謝しております。

在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。