12日、参議院本会議で個人情報保護法改正案が審議入りした。立憲民主党の郡山りょう議員は、AI開発などの目的であれば病歴などの「要配慮個人情報」が、本人の同意なく企業などに提供されるようになる問題を追及した。この問題は、衆議院の審議でも「氏名、住所、病歴がセットで中国企業に渡るのでは？」と懸念が示されていて、「法案出し直せ」「与党の法案審査能力はどうなっているんだ」など終始ヤジが飛ぶ異様な質疑となった。

【映像】「やりたい放題だな」ヤジの瞬間（実際の様子）

郡山議員はまず「個人の病歴などが外に漏れれば、その人の尊厳が、人生そのものが、取り返しのつかない形で傷ついてしまいかねません。だからこそこれまでは個人情報の取得や第三者への提供に本人の同意を得ることが大原則とされてきました」としたうえで、「今回の改正案は統計作成等という曖昧な目的規定の下で、本人の同意なし、つまり本人が全く知らないうちに個人情報を企業などに提供することを認めるものです。個人の人権をあまりにも軽く扱っていると言わざるを得ません。扱われているのはデータではなく人権そのものです。個人情報をとめどなく拡散させる危険性があるのではないでしょうか」と質問。議場からは「そうだ！」の大きな声が飛び、拍手もおきた。

これに対し松本尚デジタル大臣は、「本特例の適用を受けるためには、統計作成等を行う事業者は取得した個人情報を、個人に関する情報に当たらない状態にまで一般化して加工する必要があります。また統計作成等を行う事業者には取得した個人情報の第三者提供を禁止するなど、提供された個人情報の適切な取扱いを担保するための規律も設けられています。これらを踏まえますと個人情報をとめどなく拡散させる危険性があるとのご指摘は当たらない」と答弁。議場からは「えー」との疑問の声や大きなヤジが飛び交い、ざわつきはしばらく続いた。

郡山議員は次に、「要配慮個人情報」の取り扱いの緩和の問題を追及。「要配慮個人情報とは病歴、犯罪歴、障害、健康診断結果など差別につながりうる特にデリケートな情報です。妊娠中絶、認知症、精神疾患、遺伝病もこれに含まれます。改正案は統計情報等の作成にのみ利用される場合は、本人の同意なく要配慮個人情報を取得、第三者提供できるとしています。日本医師会は改正案を極めて危険と表明し、歯科医師会、薬剤師会もにわかに容認できないと反対をしています」と訴え、議場からは「まずいだろ！」とヤジが飛んだ。

統計情報「等」の、「等」の字を問題視

そして、統計情報「等」の、「等」の字を問題視。「『等』の1文字がAI開発から疫学調査までほぼ無制限に個人情報を吸い上げることを可能にする抜け穴になっている」と指摘したうえで、「携帯電話の位置情報や端末番号、氏名や病歴を含む新型コロナウイルスの疫学調査データも特例の対象となるのか、そしてこれは国が都合よく使うための包括的な授権規定ではないのか」と問いただした。

松本大臣は「本特例の対象となる個人情報等の範囲については限定を設けていません。携帯電話の位置情報や新型コロナウイルスの疫学調査データについても、個人情報等に該当すれば本特例の対象となります。他方、本特例はデータの提供元及び提供先に各種の義務が課せられており、個人の権利利益を十分に保護した上で活用される制度となっている」と説明、「このため国が都合よく使うための包括的な授権規定とのご指摘は当たらない」と答弁した。議場からは「やりたい放題だな」とのヤジが飛んだ。

郡山議員はさらに「病院にかかっている患者さんの病歴が本人の知らないままAI開発企業に渡るということが本改正案の下で起こり得るということでしょうか。しかも氏名、住所、病歴が一体となったデータが事業者に渡った後、氏名を消すかどうかは事業者の安全管理義務の中で適切に判断するとのことです。法案には識別子削除の義務規定は書かれているのでしょうか」と追及。議場からは「おかしいよ！」などのヤジが飛んだ。

松本大臣は「AI開発等においては識別子と呼ばれる氏名等の情報が必要である場合や、データが構造化されておらず氏名等を削除することが技術的に困難である場合があること等から、本法案の規定上、提供元に対して一律に氏名等の削除を行うことは求めていません。ただし、本法案においては提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合と規定されており、不必要に氏名等を提供することは認められません。また削除が技術的に困難でないにも関わらず不必要な氏名等を提供する場合、課徴金の対象となり得る旨も規定されています」と答えた。

郡山議員はさらに「病歴等の要配慮個人情報についてAI開発目的での本人同意なく取得・提供を認める規定を、少なくとも氏名・住所等の識別子削除を法律上義務付ける形に修正する意思はあるか」と迫った。

松本大臣は「AI開発等を行う場合においては、氏名等を含むデータの処理が必要な場合や、氏名等をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るため、氏名等の削除を一律に義務付けることは適切ではない。また本特例においては、提供元が必要な要件を満たさない氏名等を提供することは認められず、提供先には適切なデータの管理を担保するための各種の義務が課せられており、義務違反に対しては個人情報保護委員会において適切な権限行使がなされることから、本特例は個人の権利利益の侵害の恐れが十分に低い制度だ」として、法案の修正を否定した。

郡山議員「高市総理ご自身がその懸念を把握しておられない」

郡山議員がもう一つ問題だとしたのが、衆議院での高市総理の答弁だ。「これほど重大な懸念が日本医師会、日本弁護士連合会、連合、消費者団体から相次いで示されているのにもかかわらず、法案提出責任者の高市総理ご自身がその懸念を把握しておられない。6月4日の予算委員会で、本改正案に対する懸念を問われた高市総理は、『懸念等について説明は受けておりません』と答弁された。これは極めて重大な事態ではないでしょうか」と指摘。



続けて「今この参議院に求められているのは月内成立を急ぐことではありません。提出責任者たる総理がまずきちんと説明を受け、本法案がはらむ危険性を正面から認識すること、その上で一度立ち止まり法案を撤回して出し直すこと、それこそが提出者たる政府の責任であり、この政府の責任を果たさせることが立法府に求められていることではないでしょうか」と訴えると、議場からは大きな拍手が巻き起こった。

これに対し松本大臣は、「総理に対しては本法案の概要について個人情報保護委員会より 閣議決定前に必要十分な説明をしている。適切なプロセスを経て閣議決定に至っているため、本案を撤回する必要はない」と答え、法案の修正や出し直しを否定した。

（ABEMA NEWS）