お笑いタレント、お見送り芸人しんいち（41）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。宮迫博之のYouTube出演を断っている芸人を暴露した。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are 働きアリ〜」。

蛍原徹（58）から「We are 働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする働きアリであるという（意味）」と語った。

同企画には“仕事を断らない”と自負する、みなみかわ、お見送り芸人しんいち、三四郎小宮浩信、ウエストランド井口浩之、きしたかの高野正成、鬼越トマホーク、カカロニ栗谷、ちゃんぴおんず日本一おもしろい大崎が出演した。

番組ではしんいちの5月1日から7日までのスケジュールがどう入るかを3週間前から順に発表する企画を行い、2週間前のスケジュールに「宮迫YouTube（仮）」が入っていた。

鬼越トマホークの良ちゃんが「良くない字が！」と気づき、井口も「あれあれあれ…」と蛍原の元相方との仕事が判明した。

良ちゃんは「これ『アメトーーク』で映していい字ですか？」とイジり、金ちゃんも「蛍原さんの宿敵が…」と続いた。気づいた蛍原徹（58）は手をたたいて笑っていた。

しんいちは宮迫のYouTubeについて「宮迫さんのYouTubeはゲストを連れてくるって仕事があるんです。僕だけじゃなくて。みなみかわさん連れてって『みなみかわさんおもしろいんです』とかっていうのあるんですけど、ここのメンバーで1人だけ断ってるってウワサの人がいて」と語った。

しんいちは「断ってる、NG出してるのが、小宮さんなんですよ」と暴露した。

小宮は「断ってる？オファーが来たんですけれども…」とごまかし、「蛍原さん断ったほうがいいですよね？」と突如確認した。「『アメトーーク』出てんだったら断ったほうがいい」と真偽不明の理由でかわした。

みなみかわは「“仕事を断らない芸人”ですよ」と番組テーマを復唱してつっこんだ。