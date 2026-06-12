新UI上に期間限定で登場した「サッカーハブ」

Amazonは、4月に発売を開始した最新の「Fire TV Stick HD」と、2023年発売「Fire TV Stick 4K Max」、「Fire TV Stick 4K Plus」向けに提供している新ユーザーインターフェース上に、期間限定で「サッカーハブ」を12日から設置した。サッカー試合のライブ中継や、サッカー関連のコンテンツなど、サッカーに関する内容が手軽に楽しめる。期間は7月20日まで。Fire TV上で期間限定の専用タブを設置するのは、日本で初めての試み。

なお、各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合がある。

4月15日に発表された新しいUIは、ホーム画面のデザインやコンテンツ・アプリの表示方法、操作性の刷新や、アニメタブを設置したもの。

なお、現行のFire TV Cube、Fire TV Stick 4K Select、Fire TV搭載スマートテレビ(パナソニック製、JVC製)で、従来のUIを使っている場合は、ホーム画面上部のメインビジュアル枠に表示される「サッカー特集」から進むと、同様にサッカー関連コンテンツを手軽に表示できる。

【「サッカーハブ」またはサッカー特集で楽しめる主な内容】 サッカー観戦：注目のサッカー試合をリアルタイムで視聴可能。対象アプリはDAZN、NHKプラス、ABEMA、Prime Video 試合の合間に楽しむ・ピッチを彩る名作映画など：選手やチームの舞台裏に迫るコンテンツ等を集約【視聴方法：新UIの場合】 UI画面、上部に配置されているタブから「サッカーハブ」を選択 列から、「サッカー観戦 アプリはこちら」、「試合の合間に楽しむ」、「ピッチを彩る名作映画」などのいずれかを選択 希望のアプリや、コンテンツを選択し、視聴を開始【視聴方法：従来のUIの場合】 ホーム画面、上部のメインビジュアル枠を選択 列から、「サッカー観戦 アプリはこちら」、「試合の合間に楽しむ」、「ピッチを彩る名作映画」などのいずれかを選択 希望のアプリや、コンテンツを選択し、視聴を開始

最新の「Fire TV Stick HD」