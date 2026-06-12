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関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）。

第１回は６月14日（日）午前10時から放送される！

本作は、日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメントのトップランナー（＝エンターティーチャー）たちに、関西ジュニアが本気で、文字通り“限界まで”弟子入りする熱血ドキュメントバラエティ。

長期間にわたる猛特訓の末、最終的には「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待ち受けている。

見届け人には、フリートークの達人・メッセンジャー黒田と、世界が注目するダンスチーム、アバンギャルディのプロデューサー・akaneを迎え、ジュニアたちの挑戦を時に厳しく、時に温かく見守る。

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■ジュニアたちが挑む！ 4つの限界企画

①【チアダンス】入所時期の壁を乗り越えろ！ 10人の“集団美”

エンターティーチャーは、世界最高峰NFLのチアリーディングで日本人初のチームキャプテンを務めた第一人者、小島智子。

全員の心が一つになる「集団美」が求められるチアダンスに、中学2年生から小学3年生までのジュニアが挑戦！ 22日間の猛特訓で10人は一つになれるのか？

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②【和太鼓】腕の震えが止まらない…肉体の極限を超えられるか！？

エンターティーチャーは、世界観客動員数1,000万人を誇る和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO」。

ジュニアに課されたランニング・筋トレ・そして延々と太鼓を打ち続けるという超ハードな基礎稽古に、早くも肉体の限界が…。家を借りての「合宿生活」を通じ、5人が本音をぶつけ合い結束していく姿は涙なしには見られない。

③【漫才】「漫才嫌い」からの脱却！２人きり、極限の山小屋生活でネタ作り

漫才が大好きな丸岡晃聖と、まさかの「漫才が嫌い」と言い放つ伊藤篤志という対照的な2人。エンターティーチャーの若手人気漫才師・フースーヤから出された「3分漫才を作れ」という宿題に対し、2人は山小屋に籠もってネタ作りに挑みます。

“ネタを生み出す苦労”をイヤというほど味わった２人が見つけた、自分たちにしかできないネタとは…？

④【LEDダンス】自分への自信とチームワークが生み出す光の芸術

エンターティーチャーは『アジアズ・ゴット・タレント』でも絶賛された、ダンスアートユニットXTRAP。ジュニアたちが挑戦するのはレーザーやLEDを駆使した3種類の「光のパフォーマンス」。「努力で満足するな、結果が全て」というXTRAPの信念のもと修業に励む4人だが、チーム選抜から一名だけが漏れ、涙を流す展開も…。4人のチームワークはいかに？



■放送後にTELASAで「未公開映像つき特別編」を独占配信！

毎回の地上波放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信。惜しくも本編に入りきらなかったシーンは必見！

「エンターティーチャー 限界弟子入り中！」

出演

① チアダンス

エンターティーチャー：小島智子（チアダンスチームTKCA）

元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、 今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉

② 和太鼓

エンターティーチャー：DRUM TAO（ドラム・タオ）

北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン

③ 漫才

エンターティーチャー：フースーヤ

伊藤篤志、丸岡晃聖

④ LEDダンス

エンターティーチャー：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）

池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生



＜スタジオでの見届け人＞

黒田有（メッセンジャー）、akane（アバンギャルディプロデューサー／振付師）ほか



【放送日時】

第1回 6月14日（日）午前10時～10時30分

第2回 6月21日（日）午前10時～10時30分

第3回 6月28日（日）午前10時～10時30分

第4回 7月12日（日）午前10時～10時30分

第5回 7月19日（日）午前10時～10時30分

・ABCテレビ（関西地区で放送）

・TVer見逃し配信あり

地上波放送後にTELASAで未公開映像を含めて独占配信

公式サイト https://asahi.co.jp/enterteacher/