やり直しのきかない一発勝負の生披露へ！ 関西ジュニアが汗と涙を流し、過酷な試練を乗り越えて真の「チーム」へと変わっていく奮闘記
関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）。
第１回は６月14日（日）午前10時から放送される！
本作は、日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメントのトップランナー（＝エンターティーチャー）たちに、関西ジュニアが本気で、文字通り“限界まで”弟子入りする熱血ドキュメントバラエティ。
長期間にわたる猛特訓の末、最終的には「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待ち受けている。
見届け人には、フリートークの達人・メッセンジャー黒田と、世界が注目するダンスチーム、アバンギャルディのプロデューサー・akaneを迎え、ジュニアたちの挑戦を時に厳しく、時に温かく見守る。©ABCテレビ
■ジュニアたちが挑む！ 4つの限界企画
①【チアダンス】入所時期の壁を乗り越えろ！ 10人の“集団美”
エンターティーチャーは、世界最高峰NFLのチアリーディングで日本人初のチームキャプテンを務めた第一人者、小島智子。
全員の心が一つになる「集団美」が求められるチアダンスに、中学2年生から小学3年生までのジュニアが挑戦！ 22日間の猛特訓で10人は一つになれるのか？
②【和太鼓】腕の震えが止まらない…肉体の極限を超えられるか！？
エンターティーチャーは、世界観客動員数1,000万人を誇る和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO」。
ジュニアに課されたランニング・筋トレ・そして延々と太鼓を打ち続けるという超ハードな基礎稽古に、早くも肉体の限界が…。家を借りての「合宿生活」を通じ、5人が本音をぶつけ合い結束していく姿は涙なしには見られない。
③【漫才】「漫才嫌い」からの脱却！２人きり、極限の山小屋生活でネタ作り
漫才が大好きな丸岡晃聖と、まさかの「漫才が嫌い」と言い放つ伊藤篤志という対照的な2人。エンターティーチャーの若手人気漫才師・フースーヤから出された「3分漫才を作れ」という宿題に対し、2人は山小屋に籠もってネタ作りに挑みます。
“ネタを生み出す苦労”をイヤというほど味わった２人が見つけた、自分たちにしかできないネタとは…？
④【LEDダンス】自分への自信とチームワークが生み出す光の芸術
エンターティーチャーは『アジアズ・ゴット・タレント』でも絶賛された、ダンスアートユニットXTRAP。ジュニアたちが挑戦するのはレーザーやLEDを駆使した3種類の「光のパフォーマンス」。「努力で満足するな、結果が全て」というXTRAPの信念のもと修業に励む4人だが、チーム選抜から一名だけが漏れ、涙を流す展開も…。4人のチームワークはいかに？
■放送後にTELASAで「未公開映像つき特別編」を独占配信！
毎回の地上波放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信。惜しくも本編に入りきらなかったシーンは必見！
「エンターティーチャー 限界弟子入り中！」
出演
① チアダンス
エンターティーチャー：小島智子（チアダンスチームTKCA）
元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、 今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉
② 和太鼓
エンターティーチャー：DRUM TAO（ドラム・タオ）
北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン
③ 漫才
エンターティーチャー：フースーヤ
伊藤篤志、丸岡晃聖
④ LEDダンス
エンターティーチャー：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）
池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生
＜スタジオでの見届け人＞
黒田有（メッセンジャー）、akane（アバンギャルディプロデューサー／振付師）ほか
【放送日時】
第1回 6月14日（日）午前10時～10時30分
第2回 6月21日（日）午前10時～10時30分
第3回 6月28日（日）午前10時～10時30分
第4回 7月12日（日）午前10時～10時30分
第5回 7月19日（日）午前10時～10時30分
・ABCテレビ（関西地区で放送）
・TVer見逃し配信あり
地上波放送後にTELASAで未公開映像を含めて独占配信
公式サイト https://asahi.co.jp/enterteacher/