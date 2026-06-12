８日に死去した元衆院議長・河野洋平氏の秘書を８年務めた富山県立山町長の舟橋貴之氏（６１）が１１日、読売新聞の取材に応じ、「今の自分があるのは河野さんのおかげ。父親のような存在だった」と故人をしのんだ。

河野氏らが１９７６年に結成した新自由クラブが、政治の世界に飛び込むきっかけとなった。同党の理念に共感し、明治大学在学中に党の選挙を手伝うようになった。熱心に活動するうち、河野氏に「お前、いつもいるな」と認識されるようになった。

大学３年時に党は解散。富山に戻り、ある企業から採用の内々定を受けたが、健康上の理由で取り消しに。それを知った河野氏から、入院中の病院に見舞いとして３万円分の図書券が送られてきた。そのお礼に事務所に顔を出すと、直々に秘書に誘われた。

１９８９年から８年間務めた秘書時代には、陳情を受けた際に菓子折りを受け取らないよう口酸っぱく指導された。そんな日々が「クリーンな政治家」への道を後押しした。

２００６年の町長選に初出馬した際には応援弁士として駆け付けてくれるなど関係は続いた。今年４月下旬には河野氏の著書が送られてきて、電話で元気そうな声を聞いた。「今度新幹線の中で読みます」「次に東京に来る日程が決まったら連絡くれ」――。これが最後の会話となった。

新自由クラブが掲げた「教育立国」の理念は、町長としての活動の背骨になった。最近では小中学校でのエアコン設置を進めた。「町から人材を育てることが日本のためになると信じてきた」。父と慕う河野氏の思いを、未来へ引き継ぐ。