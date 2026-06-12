サッカー元日本代表の原口元気選手が、久保建英選手とのやりとりや、初戦でカギとなるプレーについて語りました。

2018年に行われたワールドカップに出場し、日本のベスト16入りに貢献した原口選手。決勝トーナメントのベルギー戦では、日本史上初となる“決勝トーナメントでのゴール”を決めました。このプレーについては「今ちょうど僕ベルギーに住んでいて、ベルギーの人に自己紹介しなくても僕の名前が知られているっていうことがいいな」とコメント。この大会の注目度の高さをのぞかせます。

そんな原口選手は、今大会のキーマンともされる久保建英選手と10年来の中。「15歳のころから知っていますけど、本当に変わらずピュアで、ずっとサッカーの話をしていて。25歳になりましたけど、まだまだサッカー少年だなという感じ」と語ります。今大会で久保選手は、原口選手が着用していた背番号『8』を着用。「元気くんのように一発入れてきます」と連絡があったそうで、うれしそうに顔をほころばせました。

そんな日本の初戦の相手は、難敵オランダ。原口選手は「オランダはグループで一番強いと思われている相手なので、ここで勝ち点3取れれば、すごく大きな一歩になると思います」と語ります。そんなオランダとの戦いの中で、カギになるプレーとしてあげたのは『カットイン』。その理由について「オランダ代表は非常に守備能力が高い選手が多いんですけど、能力が高いからこそ割と自由にさせてもらえる」とし、「(日本代表には)ウイングの素晴らしい選手がいるので、そこからカットインしていけば、シュートにつながったり、決定的なパスを出せたりすると思うので有効」と期待を寄せました。

(6月11日放送 日本テレビ「news zero」を再構成)