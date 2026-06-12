7月3日に日本公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の本編映像が公開された。

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世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて共感を呼ぶストーリーで大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000年）、『トイ・ストーリー3』（2010年）、『トイ・ストーリー4』（2019年）とシリーズ化され、日本公開から30周年となる2026年、最新作『トイ・ストーリー5』が公開となる。

公開された本編映像は、ジェシーが新たなライバルとして登場したリリーパッドに“ボニーの部屋のルール”を教えようとするシーンだ。バズやジェシー、リリーパッドの持ち主であるボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず、友達づくりに悩んでいた。ジェシーらおもちゃたちは毎日奮闘してきたが、両親からのプレゼントとしてリリーパッドが現れてから日常が一変。ボニーはおもちゃで遊びたい気持ちにフタをして、他の子どもと同じようにデジタルのおもちゃに夢中になっていく。

危機を感じたジェシーはボニーの部屋のリーダーとしてリリーパッドと話し合うことに。しかし、リリーパッドは「脅かす気はなかったの、スリープモードだっただけ。知らない？」「さて、充電器に乗って少しリフレッシュしなきゃ～」と聞く耳を持たず、おなかのスクリーンでSNSをチェック。「話聞いてないでしょ！」と怒るジェシーに、リリーパッドは「とんでもない、ちゃんと聞いてた」とジェシーの言葉をスペイン語やラップで真似して歌うなど、ハイテク機能で挑発する。バズやフォーキーらおもちゃたちはリリーパッドが繰り出したラップに思わずダンスしてしまう。

シリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「今の時代、子どもにとっておもちゃの存在感が薄れてきていて、もう電子機器のない子ども部屋はありません。こういう時代の変化は、おもちゃはもちろん、子ども自身にどんな影響を与えるのか？ これは新しい『トイ・ストーリー』の映画で取り組む価値のあるテーマだと感じました。私たちはこのテーマに真剣に向き合い、これまで掘り下げてこなかった子ども時代の側面にも焦点を当てながら、『トイ・ストーリー』に期待される楽しさ、スリル、ユーモアをすべて盛り込みました」と本作に込めた想いを語っている。

また、『トイ・ストーリー』日本公開30周年と、ローソン・ユナイテッドシネマの開業30周年を記念した特別企画も決定。30周年を記念した特別映像が、全作品の本編上映直前に上映されるほか、劇場売店にてポップコーンセットまたはコンボを購入した観客に、『トイ・ストーリー5』『モアナと伝説の海』のオリジナルポストカードセットがプレゼントされる。（文＝リアルサウンド編集部）