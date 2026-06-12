iPS細胞から心臓の筋肉の細胞（心筋細胞）を大量に作りだし、弱った心臓に注入して重い心臓病を治療する方法を開発中のバイオベンチャー企業が、患者の胸を開く手術ではなく、患者の足の付け根から入れた管＝カテーテルを使って心筋細胞を心臓に注入する世界初の治験を今年3月に行ったと発表しました。

慶応大学名誉教授の福田恵一医師が社長を務めるHeartseedは、iPS細胞から心筋細胞を作り出し、それを「心筋球」という塊にして弱った心臓に注入して治療する方法を開発中です。

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Heartseedはこれまで開胸手術による治験を行ってきましたが、患者の体への負担を軽減するため、足の付け根から入れるカテーテルを用いた治験1例を行ったと6月12日の記者会見で発表しました。

この治験は、今年3月下旬、信州大学病院で拡張型心筋症による重い心不全の患者（70歳代男性）を対象に行われ、新たに開発された専用カテーテルを患者の血管に入れて心臓に到達させて、iPS細胞から作った他家の心筋細胞（合計約1億5000万個）を心臓の内側から心筋15か所に注入したということです。Heartseedと信州大学によりますと、この患者は1か月の経過観察で不整脈は想定内で大きな問題はなく、心臓の駆出率などで改善が見られたということです。

Heartseedは、今回の治験データを、医師で構成する安全性評価委員会という第三者機関で審議してもらったところ、拡張型心筋症の群についても2例目以降の投与に進んで良いとの判断を得たと述べました。そして今後2年ほどでさらに13人の患者にカテーテルを用いて心筋細胞を心臓に注入する治験を行うと発表しました。対象疾患は開胸手術の治験で対象にしていた虚血性心疾患だけでなく、1例目のような拡張型心筋症をも加え、それぞれ7人ずつで行うということです。治験終了後1年ほどかけて安全性と有効性のデータを精査した後、製造販売の承認をPMDAに申請するということです。

■有効性は？

今回の治験を担当した信州大学の桑原宏一郎教授は、12日の会見で、「根本的な治療と言えるのか、再発する確率はどうか」との質問に対して「死んでしまった心筋細胞に対して、iPS細胞由来の再生心筋細胞を補てんするという意味で、根本的な治療になりうるアプローチだと考えている。ただ今後長期にわたって、生着した心筋細胞がどこまで生存していくのか、再発率はどうなのかは、今後症例を重ねていかないといけないので、どれくらい長期にわたって有効性を示すのか、安全性についても今後の症例の積み重ねが重要だ」と述べました。

また、有効性の評価が難しいとの指摘もある中、本当にどこまで新たな心筋細胞が患者の心筋に生着、機能しているのかについて「どこに心筋細胞を注入したかわかるし、超音波を使って局所の心臓の動きをかなり精密に測定できるようになっているので、心筋細胞を打ちこんだところがどうなっているか、今後時間を追ってフォローしていくことで、この治療の効果と長期の意義が明らかになるのではないか。現時点では（治験患者は）明らかに心臓の機能がよくなって心臓も収縮しているので、我々としては補てんした心筋細胞が生存して現時点では機能しているのではないかと考えている」と説明しました。

■開胸手術については今年中の承認申請を目指す方針

Heartseedがこれまで行ってきた開胸手術の治験は、心臓のバイパス手術を受ける患者に治験を依頼して、同意が得られた場合に治験を行っていましたが、カテーテルを用いた治験は、ほかの手術と併用がないため、Heartseedも桑原教授も「心筋細胞注入による効果がどのくらいあるか、評価がしやすいのではないか」と述べています。

Heartseedは開胸手術による治験（患者10人）をすでに終了し、安全性と有効性を確認したと発表しています。有効性のデータを医師らで構成する第三者機関に確認してもらったところ、製造販売の承認を申請して問題ないとの評価を得たとしていて、今年中にPMDAに承認申請することを目指しているということです。