地方自治体の年度ごとの歳入と歳出の見込み額を示す「地方財政計画」について、２０１０〜２２年度に決算額と最大３８兆円の乖離（かいり）が生じていたことが、会計検査院の調査でわかった。

検査院は、計画を作成する総務省に対し、事後の検証で原因を公表し、透明性を確保するよう求めた。

調査結果によると、２０〜２２年度に新型コロナウイルス対策の交付金計１８兆円が年度途中に国から自治体に予算措置されたことで乖離が拡大。特に２０年度は歳入、歳出とも９０兆円の計画額に対し、決算額では歳入が３８兆円増の１２８兆円、歳出が３３兆円増の１２３兆円に膨らんだ。補正予算などを計画に加味し、修正して再度計算した結果、乖離については歳入は２・２兆円、歳出は１・９兆円にそれぞれ圧縮された。

総務省は補正予算などで追加された金額を加味した上で歳出の乖離額を公表しているが、歳入の乖離額や乖離の要因を公表していなかった。

また、寄付総額が１兆円を超えたふるさと納税制度について、返礼品の送付などの経費がかかることで歳出が増加しており、検査院は、自治体の財源不足を補うため国の予算編成にも影響する恐れがあるとして、制度が計画に与える影響を検証するよう求めた。

総務省自治財政局は「今後も適切に対応していく」としている。