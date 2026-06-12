「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１２日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。開幕したサッカー北中米Ｗ杯に臨む日本代表へエールを送った。

「にしたんクリニック」が今季リーグ３位と躍進したベルギー１部・シントトロイデンのプラチナスポンサーを務めているなど、サッカーへの関心も高い西村社長。先日は、クラブの立石敬之ＣＥＯが東京・渋谷のオフィスを訪問したといい「シーズンの報告を受けたり、来シーズン日本人選手をどう補強するかとか、色々日本サッカーのことをお話ししました」と振り返った。

シントトロイデンからは、ＤＦ谷口彰悟とＦＷ後藤啓介がＷ杯メンバー入り。過去に所属した選手としてはＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ冨安健洋、主将のＭＦ遠藤航（１２日に離脱）、ＭＦ鎌田大地、ＭＦ中村敬斗が選出されている。西村社長は、冨安からサイン入り代表ユニホームをプレゼントされたことを明かし「うちを巣立っていった選手が日本代表の中枢として活躍していて、すごく誇らしく思います。これを着て、Ｗ杯期間中はサムライブルーを一生懸命応援したいと思います。皆さんも一緒になって、日本代表が優勝を目指せるように応援していきましょう！」と呼びかけた。

また、投稿動画の最後にはテキストで遠藤の離脱、代表引退表明について言及。「非常に残念ですが、一番悔しいのは本人だと思いますので、まずはけがの治療に専念してほしいと思います」とメッセージを送った。