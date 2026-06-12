関西ジュニア、超一流エンターテイナーに弟子入り 過酷な試練＆参加メンバー発表
関西ジュニアが出演するABCテレビの新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』が14日午前10時からスタートする（全5回、関西ローカル）。関西ジュニアたちが超一流のエンターテイナー（＝エンターティーチャー）に弟子入りし、技の習得に向けて過酷な試練に挑む熱血ドキュメントバラエティとなる。
【’写真】岡野すこやから関西ジュニアがチアダンスに全力挑戦
長期間にわたる猛特訓の末、最終的には「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待ち受けている。見届け人には、フリートークの達人であるメッセンジャー・黒田有と、世界が注目するダンスチーム、アバンギャルディのプロデューサー・akaneを迎え、ジュニアたちの挑戦を時に厳しく、時に温かく見守る。
「チアダンス」パートのエンターティーチャーは、世界最高峰NFLのチアリーディングで日本人初のチームキャプテンを務めた第一人者、小島智子氏。全員の心が一つになる「集団美」が求められるチアダンスに、中学2年生から小学3年生までのジュニアが挑戦。22日間の猛特訓で10人は一つになれるのか。
「和太鼓」パートでは、世界観客動員数1000万人を誇る和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO」をエンターティーチャーに迎える。ジュニアに課されたランニング・筋トレ・そして延々と太鼓を打ち続けるという超ハードな基礎稽古に、早くも肉体の限界が…。家を借りての「合宿生活」を通じ、5人が本音をぶつけ合い結束していく姿は涙を誘う。
「漫才」パートでは、漫才が大好きな丸岡晃聖と、まさかの「漫才が嫌い」と言い放つ伊藤篤志という対照的な2人が、エンターティーチャーの若手人気漫才師・フースーヤから「3分漫才を作れ」という宿題を出され、山小屋にこもってネタ作りに挑む。“ネタを生み出す苦労”をイやというほど味わった2人が見つけた、自分たちにしかできないネタとは…。
「LEDダンス」のエンターティーチャーは、『アジアズ・ゴット・タレント』でも絶賛された、ダンスアートユニットXTRAP。ジュニアたちが挑戦するのはレーザーやLEDを駆使した3種類の「光のパフォーマンス」。「努力で満足するな、結果が全て」というXTRAPの信念のもと修業に励む4人だが、チーム選抜から1人だけが漏れ、涙を流す展開も…。4人のチームワークはいかに。
全5回の放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信する。
■「エンターティーチャー 限界弟子入り中！」出演
「チアダンス」
エンターティーチャー：小島智子（チアダンスチームTKCA）
元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、
今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉
「和太鼓」
エンターティーチャー：DRUM TAO（ドラム・タオ）
北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン
「漫才」
エンターティーチャー：フースーヤ
伊藤篤志、丸岡晃聖
「LEDダンス」
エンターティーチャー：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）
池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生
【’写真】岡野すこやから関西ジュニアがチアダンスに全力挑戦
長期間にわたる猛特訓の末、最終的には「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待ち受けている。見届け人には、フリートークの達人であるメッセンジャー・黒田有と、世界が注目するダンスチーム、アバンギャルディのプロデューサー・akaneを迎え、ジュニアたちの挑戦を時に厳しく、時に温かく見守る。
「和太鼓」パートでは、世界観客動員数1000万人を誇る和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO」をエンターティーチャーに迎える。ジュニアに課されたランニング・筋トレ・そして延々と太鼓を打ち続けるという超ハードな基礎稽古に、早くも肉体の限界が…。家を借りての「合宿生活」を通じ、5人が本音をぶつけ合い結束していく姿は涙を誘う。
「漫才」パートでは、漫才が大好きな丸岡晃聖と、まさかの「漫才が嫌い」と言い放つ伊藤篤志という対照的な2人が、エンターティーチャーの若手人気漫才師・フースーヤから「3分漫才を作れ」という宿題を出され、山小屋にこもってネタ作りに挑む。“ネタを生み出す苦労”をイやというほど味わった2人が見つけた、自分たちにしかできないネタとは…。
「LEDダンス」のエンターティーチャーは、『アジアズ・ゴット・タレント』でも絶賛された、ダンスアートユニットXTRAP。ジュニアたちが挑戦するのはレーザーやLEDを駆使した3種類の「光のパフォーマンス」。「努力で満足するな、結果が全て」というXTRAPの信念のもと修業に励む4人だが、チーム選抜から1人だけが漏れ、涙を流す展開も…。4人のチームワークはいかに。
全5回の放送終了後には、TELASA（テラサ）で本編に未公開映像を加えた「未公開映像付特別編」を毎回独占配信する。
■「エンターティーチャー 限界弟子入り中！」出演
「チアダンス」
エンターティーチャー：小島智子（チアダンスチームTKCA）
元重瑛翔、岡野すこやか、藤本有惺、谷口尊星、橋本誠吾、西野湊人、
今江翔、川上楓愛、中須賀湊登、山庄司蒼偉
「和太鼓」
エンターティーチャー：DRUM TAO（ドラム・タオ）
北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケイン
「漫才」
エンターティーチャー：フースーヤ
伊藤篤志、丸岡晃聖
「LEDダンス」
エンターティーチャー：XTRAP（ZANGE、RYOGA、KENSHIN）
池川侑希弥、中川惺太、北野快浬、井上蒼生