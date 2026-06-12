DXTEEN、初の舞台出演決定 『THE TRUE PIECE』第2弾でアドリブ劇に挑戦
グローバルボーイズグループ・DXTEENが、マーダーミステリーシアター『THE TRUE PIECE』第2弾に出演することが12日、発表された。本作が、グループでの初舞台となる。
【画像】『THE TRUE PIECE』第2弾出演一蘭
『THE TRUE PIECE』は、プレイヤー5人がミステリーのキャラクターを演じながら、自分たちの中に潜む事件の真犯人を即興で推理していくアドリブ謎解き劇。観客投票によって結末も変わるというイマーシブな企画構成も好評となり、初演から3ヶ月という異例のスピードで第2弾の上演が決定した。
第2弾にメインプレイヤーとして出演するのは、アジアを代表するトップクラスのアーティストが一堂に会する音楽フェスティバル『第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026』にて、注目度・話題性が高くグローバルで存在感を発揮しているアーティストに贈られる賞「HOT ICON」も受賞するなど、波に乗っているDXTEEN。メンバー全員が今回初めての舞台出演となる。
DXTEENは「海賊船で起こった船長殺しの犯人を探し出す『パイレーツ オブ ライアー』」「学園名物のケーキが消えた謎に迫る部活対抗弁論『部活ロワイヤル』」「たった1人の姫の恋心を奪い合う中で起こった『恋愛殺人』」「戦国の闇夜、忍者同士の殺人駆け引きバトルを描く『忍びの目にも涙』」の4つの演目に挑戦する。
本企画の最大の見どころは、上演回ごとに出演者の組み合わせが変わるアドリブ劇だからこその「毎ステージ展開が異なる、一度きりのストーリーと結末」。さらに、観客参加型の公演となっており、観客も推理・投票することがシリーズの特徴となっている。初舞台で、アドリブ劇と、DXTEENにとっても大きなチャレンジとなる。
本作では、各公演DXTEEN3人ずつに分かれて謎解きに挑戦するが、「違うメンバーで、同じ演目に挑む」という企画の醍醐味を余すところなく楽しむため、本編後に行われるキャストバトントーク、本編終盤で行われる解説編＆感想タイムに、その回に出演していない3人のメンバーも登場する。
また、本公演では、来場者全員に向けてDXTEEN出演プレイヤーの回替わりポストカード、千秋楽公演では回替わりポストカードに加え、DXTEENメンバー全員集合ポストカードをプレゼントする。
FC先行は、あす13日正午より申込開始。8月5日から12日まで計8公演を東京・THEATRE1010で上演する。
【画像】『THE TRUE PIECE』第2弾出演一蘭
『THE TRUE PIECE』は、プレイヤー5人がミステリーのキャラクターを演じながら、自分たちの中に潜む事件の真犯人を即興で推理していくアドリブ謎解き劇。観客投票によって結末も変わるというイマーシブな企画構成も好評となり、初演から3ヶ月という異例のスピードで第2弾の上演が決定した。
DXTEENは「海賊船で起こった船長殺しの犯人を探し出す『パイレーツ オブ ライアー』」「学園名物のケーキが消えた謎に迫る部活対抗弁論『部活ロワイヤル』」「たった1人の姫の恋心を奪い合う中で起こった『恋愛殺人』」「戦国の闇夜、忍者同士の殺人駆け引きバトルを描く『忍びの目にも涙』」の4つの演目に挑戦する。
本企画の最大の見どころは、上演回ごとに出演者の組み合わせが変わるアドリブ劇だからこその「毎ステージ展開が異なる、一度きりのストーリーと結末」。さらに、観客参加型の公演となっており、観客も推理・投票することがシリーズの特徴となっている。初舞台で、アドリブ劇と、DXTEENにとっても大きなチャレンジとなる。
本作では、各公演DXTEEN3人ずつに分かれて謎解きに挑戦するが、「違うメンバーで、同じ演目に挑む」という企画の醍醐味を余すところなく楽しむため、本編後に行われるキャストバトントーク、本編終盤で行われる解説編＆感想タイムに、その回に出演していない3人のメンバーも登場する。
また、本公演では、来場者全員に向けてDXTEEN出演プレイヤーの回替わりポストカード、千秋楽公演では回替わりポストカードに加え、DXTEENメンバー全員集合ポストカードをプレゼントする。
FC先行は、あす13日正午より申込開始。8月5日から12日まで計8公演を東京・THEATRE1010で上演する。