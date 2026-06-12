「1話と対比になっててよかった」『未解決の女』Season３華麗な集大成！成長した日名子（黒島結菜）の熱い犯人説得

6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。Season３では警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、係長となったエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査してきた。

6月11日（木）に放送されたSeason３の最終話では、日名子が犯人を諭す展開に。理沙たち6係と過ごしてきたなかでの彼女の成長が感じられる熱いシーンが描かれた。

【映像】日名子の成長が伝わるクライマックス

◆「だから、私は諦めません。あなたにも罪を犯させない」

最終話では、またしても6係宛てに“善良な市民”を名乗る謎の人物（杉本哲太）から未解決事件の捜査を依頼する手紙が届いた。そして6係は絵画講座に通っていた食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が、絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）に殺害された可能性がある事件を捜査することに。

捜査を進めるなかで6係は大倉の居場所を突き止め日名子が接触するも、彼に襲われる事態に。するとそこに謎の男が現れ、気をとられた日名子は大倉に殴られて意識を失ってしまう。日名子が仲間に発見されたころには、大倉と謎の男の姿はなく、血痕だけが残されていた。

その後、謎の男の正体は“善良な市民”であり、キャリアの元警視監・兼村俊郎だと判明。

そして捜査を進めた理沙たちは、大倉を拘束し、ナイフを構えた兼村を発見する。そこで理沙は、じつは芳乃が兼村の娘であることを言い当て、だからこそ道を踏み外してでも犯人を断罪しようとしていることが明らかになった。

しかし真相を暴かれても兼村は大倉にナイフを向け続け、止めに入った古賀清成（沢村一樹）のことも退けてしまう。

絶体絶命のそのとき、警棒を持った日名子が現れ、兼村のナイフを叩き落とした。

以前親友が亡くなった未解決事件を自主的に追っていた日名子は、「お気持ちは少しわかります。私も一度は警察の捜査に失望し、6係を頼りましたから」と兼村の気持ちに寄り添う。そこから日名子は、6係としていくつもの未解決事件を捜査するなかで理不尽なことを数多く見てきたが、まだ警察にはできることがあると感じたと熱く訴える。

日名子が「だから、私は諦めません。あなたにも罪を犯させない」と宣言すると、この想いが届いたのか兼村は俯き、そのまま確保される展開に。

6係と未解決事件に立ち向かってきたからこその日名子の言葉に、SNS上では「係長カッコよかったわぁ」「罪を犯しそうになった1話と対比になっててよかった」と心揺さぶられる視聴者が相次いだ。