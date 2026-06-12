ＦＥＡＳＹが２６年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正 ＦＥＡＳＹが２６年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正

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フィットイージー<212A.T>がこの日の取引終了後に、２６年１０月期の単独業績予想について、売上高を１３６億２０００万円から１４３億２２００万円（前期比４７．２％増）へ、営業利益を３１億４０００万円から３５億６００万円（同５１．７％増）へ、純利益を２１億５０００万円から２４億７３００万円（同６１．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２５円へ引き上げ、年間配当予想を５１円（前期２５円）とした。



全店舗統一キャンペーンなどの積極的なプロモーション活動や、計画的に新たなアミューズメントサービスを導入したことで既存店舗での会員数が増加していることが要因。一方で、広告宣伝費やシステム関連費の費用対効果の向上を目指した施策により、販管費は期首計画を下回る見通しであることも寄与する。



なお、同時に発表した４月中間期決算は、売上高６７億５００万円（前年同期比５８．２％増）、営業利益１６億７００万円（同４８．２％増）、純利益１１億５００万円（同５２．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS