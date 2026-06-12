　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

74174.03　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
71732.75　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
70962.47　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
69472.38　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
68706.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
66807.13　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
66450.26　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

66020.04　　★日経平均株価12日終値

65561.12　　均衡表転換線(日足)
65074.32　　6日移動平均線
64770.73　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
64194.15　　25日移動平均線
64039.37　　均衡表基準線(日足)
62509.64　　均衡表転換線(週足)
61938.04　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61881.51　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
60069.08　　13週移動平均線
59681.93　　ボリンジャー:-2σ(25日)
58875.64　　75日移動平均線
58840.67　　均衡表雲上限(日足)
58715.14　　均衡表基準線(週足)
57425.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56955.88　　26週移動平均線
56825.03　　均衡表雲下限(日足)
55367.43　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52899.55　　200日移動平均線
52030.26　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50665.78　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84　　均衡表雲上限(週足)
47104.64　　ボリンジャー:-2σ(26週)
45964.13　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42179.02　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　34.67(前日27.10)
ST.Slow(9日)　　27.61(前日27.42)

ST.Fast(13週)　 90.19(前日86.75)
ST.Slow(13週)　 92.36(前日91.21)

［2026年6月12日］

株探ニュース