日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。



74174.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)

71732.75 ボリンジャー:＋3σ(26週)

70962.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)

69472.38 ボリンジャー:＋2σ(13週)

68706.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)

66807.13 ボリンジャー:＋2σ(26週)

66450.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)



66020.04 ★日経平均株価12日終値



65561.12 均衡表転換線(日足)

65074.32 6日移動平均線

64770.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)

64194.15 25日移動平均線

64039.37 均衡表基準線(日足)

62509.64 均衡表転換線(週足)

61938.04 ボリンジャー:-1σ(25日)

61881.51 ボリンジャー:＋1σ(26週)

60069.08 13週移動平均線

59681.93 ボリンジャー:-2σ(25日)

58875.64 75日移動平均線

58840.67 均衡表雲上限(日足)

58715.14 均衡表基準線(週足)

57425.82 ボリンジャー:-3σ(25日)

56955.88 26週移動平均線

56825.03 均衡表雲下限(日足)

55367.43 ボリンジャー:-1σ(13週)

52899.55 200日移動平均線

52030.26 ボリンジャー:-1σ(26週)

50665.78 ボリンジャー:-2σ(13週)

47883.84 均衡表雲上限(週足)

47104.64 ボリンジャー:-2σ(26週)

45964.13 ボリンジャー:-3σ(13週)

42179.02 ボリンジャー:-3σ(26週)

41714.81 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 34.67(前日27.10)

ST.Slow(9日) 27.61(前日27.42)



ST.Fast(13週) 90.19(前日86.75)

ST.Slow(13週) 92.36(前日91.21)



［2026年6月12日］



株探ニュース