【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(12日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
74174.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71732.75 ボリンジャー:＋3σ(26週)
70962.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69472.38 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68706.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66807.13 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66450.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66020.04 ★日経平均株価12日終値
65561.12 均衡表転換線(日足)
65074.32 6日移動平均線
64770.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64194.15 25日移動平均線
64039.37 均衡表基準線(日足)
62509.64 均衡表転換線(週足)
61938.04 ボリンジャー:-1σ(25日)
61881.51 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60069.08 13週移動平均線
59681.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
58875.64 75日移動平均線
58840.67 均衡表雲上限(日足)
58715.14 均衡表基準線(週足)
57425.82 ボリンジャー:-3σ(25日)
56955.88 26週移動平均線
56825.03 均衡表雲下限(日足)
55367.43 ボリンジャー:-1σ(13週)
52899.55 200日移動平均線
52030.26 ボリンジャー:-1σ(26週)
50665.78 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47104.64 ボリンジャー:-2σ(26週)
45964.13 ボリンジャー:-3σ(13週)
42179.02 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 34.67(前日27.10)
ST.Slow(9日) 27.61(前日27.42)
ST.Fast(13週) 90.19(前日86.75)
ST.Slow(13週) 92.36(前日91.21)
［2026年6月12日］
株探ニュース
74174.03 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71732.75 ボリンジャー:＋3σ(26週)
70962.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69472.38 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68706.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66807.13 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66450.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66020.04 ★日経平均株価12日終値
65561.12 均衡表転換線(日足)
65074.32 6日移動平均線
64770.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)
64194.15 25日移動平均線
64039.37 均衡表基準線(日足)
62509.64 均衡表転換線(週足)
61938.04 ボリンジャー:-1σ(25日)
61881.51 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60069.08 13週移動平均線
59681.93 ボリンジャー:-2σ(25日)
58875.64 75日移動平均線
58840.67 均衡表雲上限(日足)
58715.14 均衡表基準線(週足)
57425.82 ボリンジャー:-3σ(25日)
56955.88 26週移動平均線
56825.03 均衡表雲下限(日足)
55367.43 ボリンジャー:-1σ(13週)
52899.55 200日移動平均線
52030.26 ボリンジャー:-1σ(26週)
50665.78 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47104.64 ボリンジャー:-2σ(26週)
45964.13 ボリンジャー:-3σ(13週)
42179.02 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 34.67(前日27.10)
ST.Slow(9日) 27.61(前日27.42)
ST.Fast(13週) 90.19(前日86.75)
ST.Slow(13週) 92.36(前日91.21)
［2026年6月12日］
株探ニュース