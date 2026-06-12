エコム <6225> [名証Ｍ] が6月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.4％増の2億7000万円に伸び、通期計画の4億0900万円に対する進捗率は3年平均の56.6％を上回る66.0％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比0.7％減の1億3900万円とほぼ横ばいの計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の34円→36円(前期は32円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の経常利益は前年同期比3.1％減の6300万円に減り、売上営業利益率は前年同期の13.9％→12.6％に低下した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、剰余金の配当につきましては、将来の事業展開と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続して実施していくことを基本方針としております。また、2030 年までは中期経営計画に基づき累進配当といたします。 上記方針のもと、昨年度の創業40 周年記念配当を普通配当へ振替とする決定をいたしました。2026 年7 月期の1 株あたり配当金（期末）は、株主の皆様への還元促進のため、前回公表の１株あたり34 円から２円増配し、36 円といたします。