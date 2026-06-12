６月１２日の北海道内は大気の不安定な状態が続いています。



天気が急変し、雷を伴った局地的な大雨が降り、札幌や石狩の一部では停電も発生しています。



（撮影した人）「やばいね」



午前１１時半すぎの石狩市花川南の様子です。



撮影した人によりますと、突然、雷とともに激しい雨やひょうとみられるものも降りました。



庭の畑などが白くなり、車のガラスが割れないか心配するほどの勢いだったということです。





午後０時半ごろの札幌の情報カメラの映像です。東の空は一面、厚い雲で覆われていました。午前１１時からの雲の動きです。札幌や石狩を中心に、正午前後から午後１時ごろにかけて雨雲が一気に通過したことがわかります。午後１時半ごろになると札幌では再び激しい雨が…（長南記者）「札幌市の中心部です。少し前まで晴れていたんですが、急に大雨が降り始め、あっという間に水たまりができました」札幌市と石狩市では一時、新たな防災気象情報の運用開始後、道内で初めてとなるレベル３大雨警報が発表されました。

白石区の住宅内では・・・



（撮影した人）「冷蔵庫真っ暗」



石狩市や札幌市北区、白石区など一部の地域で停電も発生しました。



（井原カメラマン）「信号機が停電したことにより、警察官の手信号での誘導が行われています」



ほくでんネットワークによりますと、札幌市北区や白石区、豊平区、東区の一部の地域で一時、およそ７０００戸が停電しました。



１３日も全道的に大気の不安定な状態が続くため、天気の急変や道路の冠水などに引き続き注意が必要です。