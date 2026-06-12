ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR吾妻線 列車がシカと衝突し一部区間で運転見合わせ JR吾妻線 列車がシカと衝突し一部区間で運転見合わせ JR吾妻線 列車がシカと衝突し一部区間で運転見合わせ 2026年6月12日 16時22分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、吾妻線は群馬県の小野上温泉駅と市城駅の間で列車がシカと衝突したため、この区間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後4時20分ごろになる見通しです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 介護タクシー, 工場, 葬祭, 思いやり, 寺田屋, 慰霊祭, 埼玉, フローリング, 沖縄