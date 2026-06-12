日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。阪神は桐敷拓馬投手と福島圭音選手を1軍登録し、湯浅京己投手と島田海吏選手を登録抹消しました。

桐敷投手は今季18試合にリリーフ登板し、2敗7HP1セーブ、防御率7.04の成績。5月27日に一度抹消され、その後は2軍で2試合に登板し、直近のオリックス2軍戦では3回をリリーフし無失点と好投しました。

福島選手は、育成出身の3年目の外野手。今季開幕直後に支配下契約を勝ち取り、31試合に出場。打率.253の成績を残しています。5月30日に抹消されましたが、ファームで調整し、打率.322と好調を維持。再昇格を勝ち取りました。

一方、抹消となった湯浅投手は、今季20試合に登板し、3勝0敗5HP、防御率2.79を記録。前日11日のソフトバンク戦にも2番手で登板しましたが、打球処理に向かう際に足首を負傷する事態に見舞われチーム離脱となりました。

また島田選手は、9年目の外野手で、2022年、2023年には連続で100試合以上に出場するなど活躍。昨季は28試合出場にとどまるものの、日本シリーズでスタメンを勝ち取るなど貢献しました。今季は5月30日に昇格すると5試合に出場しましたが、3打席に立つものの無安打に終わっていました。