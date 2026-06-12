日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。ヤクルトは吉村貢司郎投手を一軍登録し、下川隼佑投手の登録を抹消しました。

吉村投手は前回登板の5月12日の阪神戦に先発するも、先頭の郄寺望夢選手にホームランを放たれ、佐藤輝明選手には2球目のフォークを捉えられ、ピッチャー強襲の打球を打たれます。吉村投手は投げ終えた状態のまま、打球をよけきれず、右手に直撃。衝撃でその場に突っ伏すように倒れ込むと、痛みで顔を歪めベンチへ下がりました。この日のソフトバンク戦で1か月ぶりの一軍マウンドに立ちます。ここまで7先発で2勝5敗、防御率3.93としています。

育成出身・2年目の下川投手は前日のオリックス戦で今季初先発。初回を三者凡退、2回は先頭にヒットを許しさらにエラーでノーアウト2塁とされましたが、アンダースローを武器に後続を抑え無失点でしのぎます。しかし5回、1アウトからフォアボールを与えると連続ヒットで満塁のピンチ、ここで若月健矢選手にライトへタイムリーを打たれ先制を許します。さらに宗佑磨選手にはライトへ2点タイムリーを浴びるとここで降板。今季初登板は4回1/3を76球、被安打6、2奪三振、3失点の内容となりました。