■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

陸上日本選手権の男子100m予選が12日、行われ2連覇がかかる桐生祥秀（30、日本生命）が全体2位の10秒09（＋0.1）で準決勝に進出した。日本記録保持者（9秒95）の山縣亮太（34、セイコー）や小池祐貴（31、住友電工 ）など9秒台ランナーも順当に予選を突破した。

桐生は前日会見で「タイムと勝負、両方を狙っていく」と語り、タイムではサニブラウン アブデルハキームが持つ大会記録10秒02の更新、そして連覇という目標を明確に口にしていた。

予選7組で登場した桐生は好スタート切ると一気に加速。最後は力を抜く余裕を見せながらも1位でフィニッシュした。全体2位のタイムとなる10秒09（＋0.1）で準決勝に進出。大会連覇と大会記録更新へ向けて、上々のスタートを切った。

3組では小池が10秒22（＋1.5）、4組では山縣が10秒29（＋0.8）で順当に予選を突破した。全体トップタイムは小室歩久斗（19、中央大）の10秒07（＋0.9）。アジア大会派遣設定記録（10秒15）を6人が突破するハイレベルな予選となった。

