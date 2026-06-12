お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。過酷ロケが判明する瞬間を明かした。

番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are 働きアリ〜」。

蛍原徹から「We are 働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人であり、女王アリにいわゆる貢ぎ物をする働きアリであるという（意味）」と語った。

同企画には“仕事を断らない”と自負する、みなみかわ、お見送り芸人しんいち、三四郎小宮浩信、ウエストランド井口浩之、きしたかの高野正成、鬼越トマホーク、カカロニ栗谷、ちゃんぴおんず日本一おもしろい大崎が出演した。

金ちゃんは「これ辛い仕事がわかるお弁当ってあるんですよ。このメンバーだけで辛い仕事って確定演出あるんですけど、もう1個楽屋でこれがあったら辛い仕事っていうのがあって、ポパイの…これです」と楽屋弁当でおなじみの「ポパイ」のおにぎりの写真が紹介された。

金ちゃんは「長時間のロケのときはこれが口止め料のように置いてある。“これがあるからお前ら黙っておけよ”みたいな」と明かした。

井口も「しばらく食べれないときに限ってこれなんだよな」と共感し、みなみかわも「そうなのよ」と続いた。他のメンバーは「おいしいのよ」と味を認めていた。

金ちゃんも「みんなこれを食べて“頑張ろうぜ”っていう」と過酷ロケの裏側を明かした。