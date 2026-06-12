ＫＢＯで２１４０安打を打ったレジェンド、キウムのイ・ヨンギュ選手兼任打撃コーチ（李容圭＝４０）が１２日早朝、飲酒運転で人身事故を起こした。

韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「飲酒運転も衝撃なのに、人身事故まで…。イ・ヨンギュコーチ１年失格問題か、刑事処罰心配しなければならない」との記事を配信した。

記事は「１２日午前６時２５分頃、京畿道九里亜川洞にある６車線道路で乗用車を運転している際、事故を起こした。調査の結果、イ・ヨンギュコーチは、信号に違反して直進し、信号に従ってターンしていた乗用車と衝突した。事故の衝撃で車両は道路沿いに停車していたパトカーの後ろ部分にぶつかった」と詳細を伝えた。

さらに「同コーチは検査の結果、血中アルコール濃度が免許取り消し基準に該当する数値だったという。この事故で６０代の男性ドライバーとパトカーに乗車していた警察官１人が病院に運ばれた」と飲酒運転のうえ警察官を巻き込んだ人身事故になったという。

記事は「キウム球団はすぐに職員を派遣した。飲酒運転で免許取り消し基準の血中アルコール濃度が確認された場合、ＫＢＯの規定により１年間失格処分を受ける」とした。さらに刑事罰の可能性もあり「死亡事故の場合、特定犯罪加重処罰法の危険運転が適用されることがある。１年以上１５年以下の懲役あるいは１０００万ウォン以上、３０００万ウォン以下の罰金を受けることができる事案だ」と伝えた。

イ・ヨンギュは２００８年北京五輪金メンバーで、ＫＢＯで通算２０３５試合に出場し打率２割９分５厘、２１４０安打を放っているレジェンド。昨季からキウムで兼任コーチを務めていた。