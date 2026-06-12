globe、リマスターシリーズ第4弾『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』発売決定
globeが8月5日に映像作品『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』をリリースすることが発表された。
本作は1998年に開催されたglobeのスタジアムツアーラストを飾る横浜スタジアム公演が収録されたもので、今回あらたにオリジナル盤には収録されていなかった楽曲「Wanderin’ Destiny」が追加収録されるとのこと。
globeは近年、Remaster Editionシリーズとして過去のライブ作品をあらたに追加映像なども加えながら、音声を臨場感満載なドルビーアトモス仕様に再構築し、NeSTREAM LIVE(スマホで同作をドルビーアトモスで視聴できる)を実装した作品を毎年リリースしている。今回はその第4弾にあたる作品だ。
globeは現在、デビュー30周年イヤーの真っ只中ということで昨年の夏より様々な商品のリリースやタイアップ活動を行ってきた。
昨年末にはNetflixの『ラヴ上等』の主題歌に抜擢された「Love again」が再び脚光を浴びており、今回作品化されるライブ作品は同名アルバムのリリースツアーとして当時開催されていたもので、さらに「Love again」に注目が集まることは必至だ。
LIVE Blu-ray『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』
2026年8月5日発売
予約：https://avex.lnk.to/WYbCjN
AVXG-72066 ￥7,150(税込)
【初回生産限定盤】
特製スリーブ仕様 : NeSTREAM LIVE試聴シリアルコード封入
収録内容
01 OPENING
02 Feel Like dance
03 FREEDOM
04 I’m bad
05 UNDER Your Sky
06 FACE
07 TK Piano solo
08 DEPARTURES
09 Precious Memories
10 I’m still alone
11 Anytime smokin’ cigarette
12 TK hammond solo
13 SWEET PAIN
14 Joy to the love
15 MUSIC TAKES ME HIGHER
16 Love again
Encore
17 FACES PLACES
18 Wanderin’ Destiny
19 You are the one
20 Is this love
関連リンク
◆globe オフィシャルサイト
◆globe 30周年記念サイト