

globeが8月5日に映像作品『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』をリリースすることが発表された。

本作は1998年に開催されたglobeのスタジアムツアーラストを飾る横浜スタジアム公演が収録されたもので、今回あらたにオリジナル盤には収録されていなかった楽曲「Wanderin’ Destiny」が追加収録されるとのこと。

globeは近年、Remaster Editionシリーズとして過去のライブ作品をあらたに追加映像なども加えながら、音声を臨場感満載なドルビーアトモス仕様に再構築し、NeSTREAM LIVE(スマホで同作をドルビーアトモスで視聴できる)を実装した作品を毎年リリースしている。今回はその第4弾にあたる作品だ。

globeは現在、デビュー30周年イヤーの真っ只中ということで昨年の夏より様々な商品のリリースやタイアップ活動を行ってきた。

昨年末にはNetflixの『ラヴ上等』の主題歌に抜擢された「Love again」が再び脚光を浴びており、今回作品化されるライブ作品は同名アルバムのリリースツアーとして当時開催されていたもので、さらに「Love again」に注目が集まることは必至だ。

LIVE Blu-ray『globe tour 1998 “Love again” Remaster Edition』

2026年8月5日発売

予約：https://avex.lnk.to/WYbCjN AVXG-72066 ￥7,150(税込)

【初回生産限定盤】

特製スリーブ仕様 : NeSTREAM LIVE試聴シリアルコード封入 収録内容

01 OPENING

02 Feel Like dance

03 FREEDOM

04 I’m bad

05 UNDER Your Sky

06 FACE

07 TK Piano solo

08 DEPARTURES

09 Precious Memories

10 I’m still alone

11 Anytime smokin’ cigarette

12 TK hammond solo

13 SWEET PAIN

14 Joy to the love

15 MUSIC TAKES ME HIGHER

16 Love again

Encore

17 FACES PLACES

18 Wanderin’ Destiny

19 You are the one

20 Is this love