インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得したアンバー・グレン（米国）が11日、自身のインスタグラムを更新。公開された“素顔”にファンの視線が集中した。

ミラノ・コルティナ五輪の女子個人戦では5位だったグレン。涙に暮れる日本勢に寄り添い、優しい人柄で注目を集めた。

日本でも人気の26歳は11日、インスタグラムで「ハードなスケジュールにも耐えられる、ショー当日の華やかメイク」として動画を公開。「ショー当日の準備を一緒にしましょう」などと話すグレンはメイク前のすっぴんで現れ、日本のファンは熱視線を送った。

「すっぴんが可愛くてさらに好き」

「普段のメイクでは大人ぽく強いイメージなのにノーメイクは幼くてすごく可愛い」

「素顔がキレイすぎるだろ」

「最初から完成されている、、きれい！」

「メイクをしていないアンバーがとてもキュートで素敵！」

グレンはミラノ・コルティナ五輪の後、3月に世界選手権に出場。ショートプログラム（SP）3位とメダル圏内につけたものの、フリーで崩れて6位だった。



（THE ANSWER編集部）