26歳フィギュア女子が突如すっぴん公開「可愛くてさらに好き」 イメージ一変「幼くて…」大反響
インスタグラム更新
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で金メダルを獲得したアンバー・グレン（米国）が11日、自身のインスタグラムを更新。公開された“素顔”にファンの視線が集中した。
ミラノ・コルティナ五輪の女子個人戦では5位だったグレン。涙に暮れる日本勢に寄り添い、優しい人柄で注目を集めた。
日本でも人気の26歳は11日、インスタグラムで「ハードなスケジュールにも耐えられる、ショー当日の華やかメイク」として動画を公開。「ショー当日の準備を一緒にしましょう」などと話すグレンはメイク前のすっぴんで現れ、日本のファンは熱視線を送った。
「すっぴんが可愛くてさらに好き」
「普段のメイクでは大人ぽく強いイメージなのにノーメイクは幼くてすごく可愛い」
「素顔がキレイすぎるだろ」
「最初から完成されている、、きれい！」
「メイクをしていないアンバーがとてもキュートで素敵！」
グレンはミラノ・コルティナ五輪の後、3月に世界選手権に出場。ショートプログラム（SP）3位とメダル圏内につけたものの、フリーで崩れて6位だった。
（THE ANSWER編集部）