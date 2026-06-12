4人組ガールズグループQWER（キューダブリューイーアール）が「6月第1週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した6月第1週の投票結果、QWERが週間1位を占めた。

今回の6月第1週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当投票でQWERはファン投票3716票とストリーミング0．2％を記録して合計22％の支持を得て首位に立った。

続いて、G−DRAGON（ジードラゴン）はファン投票2570票とストリーミング0．3％で合計15．4％の支持を得て月間チャートに進出し、3位にはファン投票1420票とストリーミング0．9％で合計9．2％の支持を得たDAY6（デイシックス）がランクインした。

QWER（チョダン、マゼンタ、ヒナ、シヨン）は6月6日、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで開催された「2026 Weverse Con Festival（ウィバースコン・フェスティバル）」に出演し、持ち味である爽やかなパフォーマンスと一層完成度を高めたバンドサウンドで会場を熱く盛り上げた。さらに、7月25日の「ACON 2026」をはじめ、国内外のさまざまな大型フェスティバルへの出演を予告しており、「夏フェスの強者」としての歩みを本格化させている。

週間チャート1位を達成したQWERは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。