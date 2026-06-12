日本野球機構(NPB)は12日の公示を発表。オリックスは5選手を入れ替えました。

登録となったのは、先発マウンドにあがるペルドモ投手と、郄島泰都投手、池田陵真選手。

ペルドモ投手は2023年にロッテでNPB入りし、2024年以降はオリックスでリリーバーとして躍動してきました。今季もリリーバーとしてシーズンをスタートさせるも、5月中旬からはファームで先発投手として登板。ここまで3試合に登板し、11と2/3回を投げ、防御率4.63としています。満を持しての1軍マウンドで阪神と対することとなりましたが、好投なるか注目です。

さらに先発として登板を重ねている郄島投手も登録。5年目を迎える22歳の外野手・池田選手はこれが今季初昇格となっています。なお池田選手のファーム成績は50試合の出場で、3本塁打含む打率.210となっています。

一方、抹消となったのは博志投手と窪田洋祐選手。博志投手はここまで9試合にリリーフ登板し、防御率1.46としています。また高卒ルーキーである窪田選手は今月5日に渡部遼人選手との入れ替わりでプロ初昇格。2試合に出場し1打数無安打という成績でした。