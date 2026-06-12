東京に息づく江戸文化の魅力を伝える東京都の「Ｅｄｏ Ｔｏｋｙｏキャンペーン」が、１２日にスタートした。

春夏秋冬の年４回、テーマを定めて各種行事と連携しながら一体的に発信する。世界遺産の登録を目指し、江戸の歴史と文化の価値を国内外に知ってもらう。

１４日まで展開する初回「春」のテーマは祭り。江戸城で将軍に披露した「天下祭」の一つ、日枝神社（千代田区）の山王祭に合わせ、皇居や両国駅（墨田区）の近辺など、計１３か所でイベントを実施する。

丸ビル（千代田区）では期間中、江戸末期の山王祭を練り歩いた江戸型山車「静御前」を展示し、おはやしの演奏も披露する。新装開館した江戸東京博物館（墨田区）でも、神楽や踊りといった郷土芸能を楽しめる。

この日は、開始式典が丸ビルで開かれ、近くの保育園児たちが、紙を切り抜いて模様を作る「紋切り」やおはやしを体験した。小池百合子都知事は「各地を巡って、地域の思いに彩られた魅力を堪能してほしい。江戸文化を盛り上げましょう」とあいさつした。

同キャンペーンは今後、「夏」の隅田川花火大会、「秋」の東京文化財ウィーク、「冬」の江戸東京伝統芸能祭などに合わせて実施される。