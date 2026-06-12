３月に放送が終了したＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、出雲ことばの指導にあたった俳優の松島彩さん（３５）が、撮影現場の様子を描いた画集「さんぽ、しましょうか。『ばけばけ』を愛する人たちへ」が発売された。

１年間描きためた１００点以上のパステル画を収録。松島さんは「“ばけばけロス”を埋める一助になれば」と願う。（北瀬太一）

松江市出身。自らを「山陰土着系女優」と名乗り、山陰を拠点に小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）作品を軸に朗読や映画制作など幅広く活動する。画家としての一面もあり、絵画や空間アートも手がける。

ばけばけのヒロインを決めるオーディションに臨んだのが、出雲ことばの指導担当になるきっかけだった。ヒロインには選ばれなかったが、出雲ことばの指導者を探していることを知り、「作品にかかわりたい気持ちが強かったので、思い切って言ってみた」。採用が決まると、撮影現場でパステルを走らせた。描いた作品は、ＮＨＫ大阪放送局の撮影スタジオ前の壁面に展示されたという。

放送終了前、松島さんが松江市のハーベスト出版に画集の制作を相談。編集者の沖田知也さん（３６）は「ばけばけが終わってからも、松江を盛り上げたい」と受け入れた。

画集は、夫婦になる前のヘブンがトキの手を握り、思いを伝えたシーンを描いた「さんぽ、しましょうか。」を始め、トキがヘブンに怪談を語るシーン「あなたの話、あなたの言葉、あなたの考え。」など１４３点を収録。ドラマのシーンを思い出してもらえるよう、番組で流れたセリフも添えた。

画集には、ばけばけで県知事役を演じた俳優の佐野史郎さんと、小泉八雲記念館長の小泉凡さんが書き下ろした原稿も掲載。脚本を担当したふじきみつ彦さんは、画集の推薦帯に「もう一つの、他愛もない、ほんに他愛もない、スバラシな毎日。ズット、トナリ、イサセテクダサイ。」とヘブンのセリフを引用したメッセージを寄せた。

松島さんは「この画集をきっかけに八雲と妻セツをより身近に感じ、ばけばけの記憶を心の奥底にしっかりととどめてほしい」と話す。

画集の制作には小泉八雲記念館とＮＨＫ大阪放送局、ＮＨＫエンタープライズが協力した。１５２ページオールカラーで、２２００円（税込み）。問い合わせはハーベスト出版（０８５２・３６・９０５９）。