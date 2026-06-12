意外と知らない愛犬の味覚

犬の味覚は人間ほど繊細ではありませんが、人間と同じように「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「旨味」を感じることができます。

甘味や旨味は好きだろうな、酸味と苦味は苦手だろうな、とイメージすることができるかもしれませんが、犬それぞれに自分なりの好みを持っており、酸味や苦味を苦手としない犬もいます。

人間は味覚を使って「味わい」を楽しむことができますが、犬は味覚を使って「安全であるかどうか」「栄養があるかどうか」を判断しています。

また、犬が食事をするときに最も重要なのは「味覚」ではなく「嗅覚」です。「味」よりも「香り」から多くの情報を得るためです。

食の好みは性格や環境によって異なることがある

肉が好きな犬もいれば、魚が好きな犬もいます。野菜を好む犬もいれば、果物を好む犬もいます。ドッグフード以外の食べ物は一切食べない犬もいます。

同じ犬種であっても、育った環境や暮らしている環境によって食の好みが変わることがあります。また、同じ環境で育った犬であっても、性格によって食の好みが変わることがあります。

子犬の頃から様々な味に触れてきた犬は、比較的好き嫌いが少ない傾向にあります。特定の食べ物ばかり食べてきた犬は、偏食気味であったり、好き嫌いが多かったりする傾向にあります。

また、冷たいと食べない、やわらかいと食べない、硬いと食べないなど、味覚よりも食感を重視する犬もいるでしょう。

犬が最も強く感じられる味覚は「甘味」と「旨味」

「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「旨味」の中で、犬が最も強く感じられる味覚は「甘味」と「旨味」であり、特に「甘味」でしょう。

砂糖が添加された甘味ではなく、サツマイモやカボチャなどの野菜、リンゴやバナナなどの果物から得られる自然な甘味を好む傾向にあります。

そして、牛肉・豚肉・鶏肉・魚から得られる旨味を感じる能力にも優れています。犬は肉食寄りの雑食ですが、肉の甘味や旨味が強く感じられるドッグフードを好む犬が多いです。

犬が最も感じられない味覚は「塩味」

人間と比べると、味蕾の数が少ない犬は、塩味に対する感受性が低く、最も感じられない味覚は「塩味」です。

犬にとって、人間の食べ物は塩分量が多いのですが、塩味を上手く感じることができず、美味しそうに食べてしまいます。そうすると、塩分過多になり、健康に害をもたらすことがあります。

加齢によって食欲が低下する理由

犬も加齢によって味覚が変化します。これまで好きだった食べ物を食べなくなったり、これまで苦手だった食べ物を食べるようになったりすることがあります。

そして、最も多く見られるのが食欲の低下です。ただ単純に体が衰えたからではありません。嗅覚が低下し、あまりニオイが感じられなくなったからです。

食事をするとき、味覚よりも嗅覚を頼りにしている犬にとって、加齢による嗅覚の衰えは、食欲の低下にも繋がってしまうのです。

高齢になった愛犬の食欲が低下してしまったときは、香りの強いごはんを食べさせてあげることで解決されることがあります。

たとえば、ドッグフードにお湯をかけ、少し冷ましてから与えてみてください、温められたドッグフードは香りが強くなり、食欲が低下した犬の食いつきが良くなることがあります。

まとめ

犬も人間と同じように「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「旨味」を感じることができます。

そして、犬が美味しいと感じられる味は「甘味」「旨味」であり、とくに「甘味」を強く感じることができます。

「塩味」は感じられにくいため、塩分量の多い人間の食べ物は絶対に与えないようにしましょう。犬はドッグフードから十分な塩分を摂取しています。

愛犬の食欲が低下してしまったときは、味を濃くするよりも、香りを強くしてみてください。味覚よりも嗅覚を頼りに食事をしているからです。

(獣医師監修：葛野宗)