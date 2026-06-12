去年７月、山形刑務所の男性職員がガソリンスタンドで他人の釣銭を持ち去っていたことがわかりました。

これを受け、きょう山形刑務所がこの男性職員を停職１か月の懲戒処分にしたと発表しました。

懲戒処分を受けたのは山形刑務所に勤務する法務事務官看守の男性（３８）です。

山形刑務所によりますと、男性は去年７月１７日の午後４時２０分ごろ、東根市にあるガソリンスタンドで、ほかの利用客が置き忘れた釣銭の引換券を換金して得た現金５４００円を持ち去ったということです。

これを受け、きょう山形刑務所は男性を停職１か月の懲戒処分としました。

関原隆男山形刑務所長は、「矯正行政への信頼を著しく損ねたことにつきまして、深くお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、「再発防止に努めていく所存です」とコメントしています。

■所長コメント全文

この度、当所職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、矯正行政への信頼を著しく損ねたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

今後は、このような事案を発生させないよう、研修等あらゆる機会を通じ、職員の指導を徹底し、綱紀の粛正を図り、再発防止に努めていく所存です。