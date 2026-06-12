「ありえない可愛さでやばい」人気女優がポニテ姿で降臨…続々と反響「あまりの美しさにひっくり返るかと」

山下美月のセレモニアルピッチが大きな反響を呼んだ(C)産経新聞社

元乃木坂46で人気女優の山下美月が6月10日にベルーナドームで行われた西武−広島戦でセレモニアルピッチを務め、大きな反響を呼んだ。

舞台「成瀬は天下を取りにいく」で主演を務める山下は、本作にちなんで背番号1のユニホーム姿で登場。髪はポニーテールに束ね、投げ込んだ1球はワンバウンドで捕手のもとに届いた。

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26歳の山下は後日、公式インスタグラムで「久々にベルーナドームに行くことができて嬉しかったです 念願のライオンズ焼きと狭山茶も美味しかったです」と綴り、グラブをはめ、ボールを手にして笑みを浮かべる写真などを投稿している。

SNS上のファンからは「山下美月の始球式ありえない可愛さでやばい」「ビジョンに映ったときにあまりの美しさにひっくり返るかと」「ポニテ揺らしてナイス投球」「始球式の山下美月は勝利の女神だ←ありがとう」と、続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]