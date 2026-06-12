【今週末のお得なイベント5選】大森駅開業150年イベント、フジロックムードを先取り、ちばみんフェス…
物価高でいろいろなものを我慢せざるを得ない状況の中、入場料無料などのお得なイベントを賢く活用すれば、家計に負担をかけず週末を楽しく過ごせるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のお得なイベント”を5つ紹介します！
日枝神社の「山王祭」開催に合わせて、江戸文化の価値や奥深い魅力を発信するイベント「Edo Tokyo キャンペーン 2026 春」が開催されます。
メイン会場の丸ビル「マルキューブ」では、江戸時代の山王祭を彩った江戸型山車「静御前」（栃木県指定有形民俗文化財）の展示や、伝統技術と環境に配慮したEVアシストを組み合わせた未来の山車「ツナグルマ」の展示・搭乗体験を実施。地元お囃子団体などによる演奏やお囃子体験なども行われ、会場でアンケートに回答するとオリジナルグッズが進呈されます。
さらに、周辺の美術館や博物館などを巡るスタンプラリーが開催され、丸ビルからは無料の循環シャトルバスも運行。両国江戸NORENでは、江戸の切り紙遊び「紋切り」を無料体験できるなど、エリア一帯で江戸文化を満喫できます。
・「Edo Tokyo キャンペーン 2026 春」開催日時：2026年6月12日〜6月14日
・開催場所： 丸ビル1F「マルキューブ」（東京都千代田区丸の内2-4-1）、両国江戸NOREN（東京都墨田区横網1-3-20）ほか、周辺の連携施設（国立公文書館、すみだ北斎美術館など）
・料金：入場無料・体験無料（スタンプラリー記念グッズ配布あり）
6月12日に開業150年を迎える大森駅の駅前広場にて、特別なマルシェイベント「大森駅150年目の招待状／カオルマ 2026」が開催されます。会場となるイーストテラスにはさまざまなキッチンカーやショップが出店し、にぎやかなステージイベントもあわせて繰り広げられます。
また、6月13日には「大田観光協会×しながわ観光協会」による合同のブース出展も行われるなど、地域の魅力をたっぷりとお買い物や食事、エンターテインメントを通して楽しめる3日間です。
・開催日時：2026年6月12日16時〜21時、6月13日・14日11時〜18時
・開催場所：大森駅東口駅前広場 イーストテラス（東京都大田区大森北1-1-1）
・料金：入場無料（物販・飲食などは有料）
日本を代表する音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」と東京ミッドタウン八重洲によるコラボレーションイベント「FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲」が今週末からスタートします。
1Fアトリウムには、歴代のポスターや貴重な写真を通して苗場の景色と熱気を伝える「FUJI ROCK WEEK GALLERY」が今年初登場。また、2Fのヤエスパブリックでは、オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UPストアが出店し、グッズやチケットを対面販売するほか、苗場プリンスホテル宿泊券などが当たるスペシャル抽選会（対象店舗で条件達成のレシート提示が必要）や、オフィシャルドリンク「いいちこ」の期間限定販売などが行われ、一足早くフェスのムードを満喫できます。
※アーティストによるスペシャルフリーライブは翌週（6月19日〜21日）の開催となります。
・開催期間：2026年6月12日〜6月26日11時〜23時（※コンテンツにより日時が異なります。抽選会やPOP-UPは月・火・水曜日を除く11時〜21時）
・開催場所：東京ミッドタウン八重洲（東京都中央区八重洲2-2-1）ガレリア、アトリウム、ヤエスパブリック
・料金：入場無料（物販・飲食などは有料）
立川南駅に直結する商業施設「アレアレア2」にて、誰でも気軽に立ち寄れる自衛隊の広報イベントが開催されます。
3Fのアレアスタジオを舞台に、海上自衛隊東京音楽隊によるアンサンブルコンサートが計3回にわたって実施されるほか、自衛隊の迷彩服を実際に着用できる試着体験や、1人から楽しめるミニゲームなどが用意されており、身近に自衛隊の文化と音楽に触れられる機会となっています。
・開催日時：2026年6月13日11時〜15時（音楽隊ライブ：11時30分〜／12時30分〜／14時〜）
・開催場所：アレアレア2 3F アレアスタジオ（東京都立川市柴崎町3-6-29）
・料金：観覧・参加無料（事前申し込み不要）
6月15日の「千葉県民の日」を記念し、ふるさと千葉の魅力を再発見できる特別なフェスティバル「ちばみんフェス2026 in 木更津」が開催されます。
会場のかずさアカデミアホールでは、小島よしおさんのステージショーをはじめ、アートディレクターの北川フラムさん、元陸上選手の為末大さん、熊谷俊人千葉県知事によるトークセッションを実施。習志野高校吹奏楽部の演奏や、木更津第一小学校の生徒による「證誠寺の狸ばやし」なども披露されます。
また、当日随時受付（先着各200名）で楽しめる「イカDeチーバくんキーホルダー作り」や「チーバくんきんちゃく塗り絵」などのアート体験ひろばが用意されているほか、県産ジビエや千葉ゆかりの食材を使ったグルメ販売も充実。当日は近隣の施設「KURKKU FIELDS」も無料開放されるなど、木更津エリア一帯で1日中楽しめるフェスティバルとなっています。
・開催日時：2026年6月14日10時〜16時
・開催場所：かずさアカデミアホール（千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9） ※当日は木更津駅東口およびKURKKU FIELDSから会場まで、直通の無料シャトルバスを運行。
・料金：入場無料（一部の体験・グルメなどは有料）
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
1：Edo Tokyo キャンペーン 2026 春
2：大森駅150年目の招待状／カオルマ 2026
3：FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲
4：自衛隊東京地方協力本部 広報イベント＆海上自衛隊 東京音楽隊ライブ in アレアレア2
5：ちばみんフェス2026 in 木更津
(文:All About 編集部)
1：「Edo Tokyo キャンペーン 2026 春」
日枝神社の「山王祭」開催に合わせて、江戸文化の価値や奥深い魅力を発信するイベント「Edo Tokyo キャンペーン 2026 春」が開催されます。
さらに、周辺の美術館や博物館などを巡るスタンプラリーが開催され、丸ビルからは無料の循環シャトルバスも運行。両国江戸NORENでは、江戸の切り紙遊び「紋切り」を無料体験できるなど、エリア一帯で江戸文化を満喫できます。
・「Edo Tokyo キャンペーン 2026 春」開催日時：2026年6月12日〜6月14日
・開催場所： 丸ビル1F「マルキューブ」（東京都千代田区丸の内2-4-1）、両国江戸NOREN（東京都墨田区横網1-3-20）ほか、周辺の連携施設（国立公文書館、すみだ北斎美術館など）
・料金：入場無料・体験無料（スタンプラリー記念グッズ配布あり）
2：マルシェイベント「大森駅150年目の招待状／カオルマ 2026」
6月12日に開業150年を迎える大森駅の駅前広場にて、特別なマルシェイベント「大森駅150年目の招待状／カオルマ 2026」が開催されます。会場となるイーストテラスにはさまざまなキッチンカーやショップが出店し、にぎやかなステージイベントもあわせて繰り広げられます。
また、6月13日には「大田観光協会×しながわ観光協会」による合同のブース出展も行われるなど、地域の魅力をたっぷりとお買い物や食事、エンターテインメントを通して楽しめる3日間です。
・開催日時：2026年6月12日16時〜21時、6月13日・14日11時〜18時
・開催場所：大森駅東口駅前広場 イーストテラス（東京都大田区大森北1-1-1）
・料金：入場無料（物販・飲食などは有料）
3：「FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲」
日本を代表する音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」と東京ミッドタウン八重洲によるコラボレーションイベント「FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲」が今週末からスタートします。
1Fアトリウムには、歴代のポスターや貴重な写真を通して苗場の景色と熱気を伝える「FUJI ROCK WEEK GALLERY」が今年初登場。また、2Fのヤエスパブリックでは、オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」のPOP-UPストアが出店し、グッズやチケットを対面販売するほか、苗場プリンスホテル宿泊券などが当たるスペシャル抽選会（対象店舗で条件達成のレシート提示が必要）や、オフィシャルドリンク「いいちこ」の期間限定販売などが行われ、一足早くフェスのムードを満喫できます。
※アーティストによるスペシャルフリーライブは翌週（6月19日〜21日）の開催となります。
・開催期間：2026年6月12日〜6月26日11時〜23時（※コンテンツにより日時が異なります。抽選会やPOP-UPは月・火・水曜日を除く11時〜21時）
・開催場所：東京ミッドタウン八重洲（東京都中央区八重洲2-2-1）ガレリア、アトリウム、ヤエスパブリック
・料金：入場無料（物販・飲食などは有料）
4：自衛隊東京地方協力本部 広報イベント＆海上自衛隊 東京音楽隊ライブ in アレアレア2
立川南駅に直結する商業施設「アレアレア2」にて、誰でも気軽に立ち寄れる自衛隊の広報イベントが開催されます。
3Fのアレアスタジオを舞台に、海上自衛隊東京音楽隊によるアンサンブルコンサートが計3回にわたって実施されるほか、自衛隊の迷彩服を実際に着用できる試着体験や、1人から楽しめるミニゲームなどが用意されており、身近に自衛隊の文化と音楽に触れられる機会となっています。
・開催日時：2026年6月13日11時〜15時（音楽隊ライブ：11時30分〜／12時30分〜／14時〜）
・開催場所：アレアレア2 3F アレアスタジオ（東京都立川市柴崎町3-6-29）
・料金：観覧・参加無料（事前申し込み不要）
5：「ちばみんフェス2026 in 木更津」
6月15日の「千葉県民の日」を記念し、ふるさと千葉の魅力を再発見できる特別なフェスティバル「ちばみんフェス2026 in 木更津」が開催されます。
会場のかずさアカデミアホールでは、小島よしおさんのステージショーをはじめ、アートディレクターの北川フラムさん、元陸上選手の為末大さん、熊谷俊人千葉県知事によるトークセッションを実施。習志野高校吹奏楽部の演奏や、木更津第一小学校の生徒による「證誠寺の狸ばやし」なども披露されます。
また、当日随時受付（先着各200名）で楽しめる「イカDeチーバくんキーホルダー作り」や「チーバくんきんちゃく塗り絵」などのアート体験ひろばが用意されているほか、県産ジビエや千葉ゆかりの食材を使ったグルメ販売も充実。当日は近隣の施設「KURKKU FIELDS」も無料開放されるなど、木更津エリア一帯で1日中楽しめるフェスティバルとなっています。
・開催日時：2026年6月14日10時〜16時
・開催場所：かずさアカデミアホール（千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9） ※当日は木更津駅東口およびKURKKU FIELDSから会場まで、直通の無料シャトルバスを運行。
・料金：入場無料（一部の体験・グルメなどは有料）
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
＜参考＞
1：Edo Tokyo キャンペーン 2026 春
2：大森駅150年目の招待状／カオルマ 2026
3：FUJI ROCK WEEK 2026 at 東京ミッドタウン八重洲
4：自衛隊東京地方協力本部 広報イベント＆海上自衛隊 東京音楽隊ライブ in アレアレア2
5：ちばみんフェス2026 in 木更津
(文:All About 編集部)