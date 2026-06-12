CDエナジーダイレクトは、アンバサダーの福原遥さんが出演する新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」を6月12日から順次放映開始する。また、今回の新TV−CMは、10周年を迎え、同日に実写映画化もされるTVアニメ「おそ松さん」との初のコラボレーションTV−CMとなる。公式YouTubeでは、新TV−CMのほか、CM撮影の様子を収めたメイキング動画や、福原さんのインタビュー動画も公開する予定。



新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」のワンシーン

今回の新TV−CMは、ガスと電気が使用されており、「おそ松さん」ではお馴染みのシチュエーションでもある銭湯が舞台となっている。前回のTV−CM「河原篇」でクセのある違和感が話題となったおなじみの「A・B・CDエナジー」の歌を福原さんが銭湯の掃除をしながら口ずさむと、銭湯客の「おそ松さん」の6人が歌の続きを掛け合い、最後には福原さん、「おそ松さん」の6つ子たち、銭湯客が一緒になって合唱する。合唱に合わせリズムにのって桶を叩きながら楽しそうに歌う福原さんに注目とのこと。



新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」のメイキングシーン

撮影では、銭湯を舞台に、「おそ松さん」の6人と一緒にCMソングを歌うことに挑戦した福原さん。男湯の「おそ松さん」の6人に向かって呼びかけるセリフでは、何度もいい方やトーンを確認しており、福原さんのこだわりが垣間見えた。桶を叩きながら歌うシーンの撮影では、リズムがうまく合わず、「すみません！」と恥ずかしそうな表情を交える場面も。撮影の合間には、福原さんらしいハツラツとした笑顔を見せながらスタッフと談笑し、終始和やかに撮影を進めることができたという。



新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」のメイキングシーン

「おそ松さん」とのコラボCMについて福原さんに聞くと、「『おそ松さん』の6人とは初共演だったので、すごく楽しみにしていた。また、今回のCMは今まで以上に明るく元気ハツラツとした楽しいCMだったので、撮影も終始楽しくて、あっという間に終わってしまった」とコメント。「個性豊かな『おそ松さん』の6人と一緒に桶を叩きながら歌って踊って、という部分が、すごく見ていて元気をもらえる、楽しいCMになっているのではないかなと思う」と、新CMの見どころを教えてくれた。



新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」のワンシーン

銭湯での撮影にちなんで、入浴時のこだわりや欠かせないアイテムについて聞いてみると、「今回も歌を歌っていたのだが、音楽を聴いたり歌を歌うのが、すごく好きなので、音楽は必ずお風呂で流して、歌ったり聴いたりして楽しんでいる。あとは入浴剤を必ず入れて、リラックスできるようにしている」と答えていた。



新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」のワンシーン

新CMは「おそ松さん」の6人と一緒にCMソングを歌うという内容だったが、「おそ松さん」の6人と一緒に楽しんでみたいことを聞くと、「本当に個性豊かな6人なので、何をしても楽しそうだけど、今回一緒に歌っていて、すごく楽しい感じだったので、一緒に熱唱しながらドライブがしたい」と話していた。

最近の福原さんにとって欠かせないエナジー（活力・元気の源）について聞いてみると、「私は食べ物ですね。とにかく食べることが好きで、夜寝る前に次の日何を食べようか考えて寝るぐらい好きなので、毎日自分にご褒美を作って、それを食べるために『今日も頑張ろう』と思いながら仕事をしている。最近では、せいろ蒸しにハマっていて、週4回くらいせいろ蒸しを食べている。今旬の野菜や、その時に家にある野菜を入れられるだけ入れて、お塩とオリーブオイルでシンプルに食べることに、すごくハマっている」と述べていた。



新TV−CM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」のメイキングシーン

夏の暑さ対策として「CDエナジー」のようなお得な電気とガスのプランが欠かせない季節になったが、福原さんの夏に欠かせないものはあるのだろうか。「夏は花火がすごく好きなので、どんなに忙しくても花火大会は毎年行っている。打ち上げ花火を友達とか家族と見る時間が夏は幸せ」と、夏は必ず花火を見に行くと語ってくれた。

昨年は「滝行」と答えていた福原さんに、今年の夏にやりたいことを聞くと、「滝行もまだできていないので、今年やりたいなと思っている。あとはサーフィンもやったことがないので、いつか夏にやりたいなと思っている。サーフィンに乗って、かっこよく波に乗ってみたい」と、今年こそ滝行を完遂したいと意欲を見せていた。

CDエナジーダイレクトは、中部電力ミライズと大阪ガスが共同で設立し、関東エリアで電気とガスをはじめとするインフラサービスを中心に販売するエネルギー会社。中部電力ミライズと大阪ガスがそれぞれ長年の電力事業・ガス事業で培ってきた経営資源、事業ノウハウを融合しつつ、人々の暮らしやビジネスに役立つ新たな価値を創り出すことで、消費者の期待を超える多様なサービスの提供を目指している。

［新TV−CM概要］

タイトル：CDエナジー「A・B・CDエナジー 銭湯篇」

放映開始日：6月12日（金）

放映地域：関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川）

新CM動画URL：https://youtu.be/1ok04YnZrZE

新CMメイキング＆インタビュー動画URL：https://youtu.be/xv-KsoTgo80

CDエナジーダイレクト＝https://www.cdedirect.co.jp/

TVアニメ「おそ松さん」公式サイト＝https://osomatsusan.com/