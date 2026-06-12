今年に設立150年を迎える、世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン（以下、スポルディング）は、バスケットボールやシューズ、ウェアなどを収納できる大容量で機能性抜群の新バックパック「MATE BOX 33（メイトボックス 33）」を発売する。

「MATE BOX 33」は、バスケットボールプレイヤーのパーフェクトユースに向けて誕生したボックスタイプのバックパック。



「MATE BOX 33」（左から：ブラック × ホワイト、ミント）

バスケットボールプレイヤーにとって重要な機能であるバスケットボール収納には7号球が収納可能なボールコンパートメントを備え、また、シューズ、ウェアなどが収納可能なメインコンパートメントは、斜めに配置された大開口ファスナーにより荷物の出し入れが容易になっている。また、ボディ本体は安定感のある自立仕様で、両サイドに装備されたドリンクや折り畳み傘などが収まるメッシュポケット、カラビナやボールハーネスがつけられるDカンとモールストラップ、内部のPCスリーブや上部のファスナー付き小物ポケットなど多彩な機能を搭載している。

シンプルなデザインのBOXスタイルを採用しており、スポーツシーンはもちろん、通勤・通学などのデイリーユースにも活躍。幅広いシーンに対応する、実用性とデザイン性を兼ね備えた33Lの大容量バックパックとなっている。

「MATE BOX 33」は、全国のスポルディング取り扱い店舗と公式オンラインショップで順次販売を開始する。

［小売価格］1万1000円（税込）

スポルディング・ジャパン＝https://www.spalding.co.jp