JR東海リテイリング・プラスは、TOKAI STATION POINT公式キャラクター「とすっぱ」のオリジナルグッズを6月19日から発売する。

「とすっぱ」は今年4月に誕生1周年を迎え、今回が待望の初商品化となる。同商品のために新たに描き下ろされた、さまざまなシーンを切り取った「とすっぱ」にぜひ注目してほしい考え。



「とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー アイス」

「とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー アイス」は、シンカンセンスゴイカタイアイスに苦戦するとすっぱのアクリルキーホルダーとのこと。



「とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー 駅員」

「とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー 駅員」は、駅員風の帽子をかぶって敬礼するとすっぱのアクリルキーホルダーとなっている。



「とすっぱ アクリルスタンド アイス

「とすっぱ アクリルスタンド アイス」は、シンカンセンスゴイカタイアイスに苦戦するとすっぱのアクリルスタンドとのこと。



「とすっぱ アクリルスタンド 駅員」

「とすっぱ アクリルスタンド 駅員」は、駅員風の帽子をかぶって敬礼するとすっぱのアクリルスタンドになっている。

［小売価格］

とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー アイス：770円

とすっぱ チャーム付きアクリルキーホルダー 駅員：770円

とすっぱ アクリルスタンド アイス：890円

とすっぱ アクリルスタンド 駅員：890円

（すべて税込）

［発売日］6月19日（金）

JR東海リテイリング・プラス＝https://www.jr-plus.co.jp