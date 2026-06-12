◇日本カーリング選手権大会 横浜2026(6月7日〜14日、横浜BUNTAI)

カーリング日本一を決める今大会、ミラノ・コルティナ五輪に出場したフォルティウスはプレーオフ進出しました。

1次予選リーグは5チームがAブロックBブロックに分かれて総当たり戦。上位3チームが2次予選リーグに進出。その中の上位4チームがプレーオフに進出します。そして今大会は、2030年に行われるフランスアルプスオリンピックの日本代表決定戦への切符を懸けた戦いでもあります。ロコ･ソラーレも新体制で出場しましたが1次予選で敗退しています。

大会6日目の12日、予選2次リーグ最終戦が行われ、試合前1勝3敗のフォルティウスはGRANDIRに勝利すれば自力でプレーオフ進出、負ければ並んでいる札幌国際大学が中部電力に負けるのが進出条件となります。

第1、第2エンドで1点ずつ奪われたフォルティウスでしたが、第3エンドで1点取り返すと、第4エンドでも2点スティールと一進一退の戦いを繰り広げます。第6エンドでも1点をスティールしたフォルティウス。第7エンドに1点取られ4-3となります。第8エンド吉村紗也香選手の最後の投球がダブルテイクアウトでハウス内の相手のストーンを一掃し、3点のビッグエンドを作りました。直後の第9エンドで2点を奪われるもフォルティウスが勝利しました。

これによりプレーオフ進出は北海道銀行、SC軽井沢クラブ、中部電力、フォルティウスとなりました。

▽6月12日の女子の結果北海道銀行 5-4 SC軽井沢クラブフォルティウス 9-5 GRANDIR札幌国際大学 6-5 中部電力