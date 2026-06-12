元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（４７）が１日、ＳＮＳを更新。パスタや焼きそば、マーボー豆腐など、食べるのが楽しくなりそうな中３長男（１４）の弁当を公開した。

「お弁当備忘録」として、（１）ふるさと納税牛タン弁当 （２）ポトフ＆ササミフライのパン弁当 （３）焼きそば弁当 （４）珍しくノーマル唐揚げ弁当 （５）そぼろ＆セブンの鮭弁当 （６）無印のミートパスタ弁当 （７）レモンペッパー手羽弁当 （８）麻婆豆腐弁当−−の８日分の写真をアップ。「相変わらずのメニューです」と書き添えた。

（３）の焼きそば弁当には（２）と同じこんにゃくなどのおかずが入るなど、作りおかずもフル活用。茶色いおかずには、枝豆を串刺しにしたものが彩りと栄養などを考慮して添えており、おかずの区分けにも便利で参考にしたい使い方。スープジャーに具だくさんのお味噌を入れるなど、おかずも盛り沢山で、食べ盛りの中３男子には頼もしい弁当だ。

中村は２０１１年３月、さまぁ〜ず・大竹一樹と結婚。長男、次男（１０）、三男（７）を授かっている。

この投稿には、テレビ朝日・武内絵美アナも「忙しいのに素晴らしいー！」などと反応。「枝豆をピックに挿のがうますぎます！」「枝豆をわざわざスピックに刺してあげるひとみママの優しさにキュン♥」「パスタ、なるほどー♥メモメモ」「すごい！毎日おいしそう！」「素晴らしいお弁当」などの声が届いている。