【ドトールコーヒー】「ミラノサンド牛カルビ」4種や「ヨーグルン」の新フレーバー、果実感たっぷりの新作スイーツなど新発売

ドトールコーヒーは、6月25日から夏のおすすめ新商品を各種発売する。

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〈フルーティーな新作ドリンク〉

◆ピーチレモネードソーダ

【価格】550円(税込)

白桃のまろやかな味わいに、レモンの爽やかな酸味と炭酸の刺激をプラスした。ジューシーな果実感とすっきりとした後味が楽しめる、夏にぴったりのリフレッシュドリンク。

※はちみつを使用している。

◆ライチ&マンゴー ジャスミン

【価格】480円(税込)

ライチシロップとマンゴーの果肉に華やかな香りのジャスミンティーを合わせた、夏限定のフルーティーな一杯。

※「アイスコーヒーオハナブレンド」「黒糖わらびもちオレ〜黒ごま〜」は6月24日で販売を終了する。

〈ひんやり冷たいヨーグルンの新フレーバー〉

◆マンゴー&パインヨーグルン

【価格】Sサイズ 500円(税込)〜

ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、マンゴーパインソースを合わせた。トロピカルフルーツの風味が楽しめる。

◆ドラゴンフルーツヨーグルン

【価格】Sサイズ 500円(税込)〜

ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、ドラゴンフルーツ&パッションフルーツソースを合わせた。ドラゴンフルーツの鮮やかな色合いとパッションフルーツのトロピカルな味わいが楽しめる。

※ヨーグルンは一部取扱いのない店舗がある。

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〈夏の定番「期間限定ミラノサンド牛カルビ」シリーズから4種発売〉

◆期間限定ミラノサンド 牛カルビ

【価格】630円(税込)

牛カルビに甘辛いタレを合わせ、ブラックペッパーでアクセントをつけた、食欲をそそる期間限定のミラノサンド。口の中で広がる牛カルビの旨みとブラックペッパーの香りが楽しめる。

※「ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜」は、一部店舗を除き6月24日で販売を終了する。

◆期間限定ミラノサンド さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン

【価格】690円(税込)

「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に、ねぎ塩ソースとレモンをトッピングした。牛カルビの食べごたえはそのままに、具沢山のねぎ塩ソースとレモンのさっぱりした味わいが楽しめる。

◆期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズ

【価格】690円(税込)

「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に韓国のりとスライスチーズをトッピングした。しっかりとした味つけの牛カルビにスライスチーズを合わせることでまろやかさをプラス。さらに韓国のりの香ばしい香りと塩味がアクセントになっている。

◆期間限定ミラノサンド 旨辛牛カルビ 麻辣

【価格】690円(税込)

「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」に麻辣ソースと糸唐辛子をトッピングした。しっかりと味付けした牛カルビに、花椒の香り豊かな麻辣ソースを合わせ、しびれる刺激をプラスした。糸唐辛子が彩りのアクセントになっている。

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〈果実感たっぷりの新作スイーツ〉

◆果実を食べる 白桃ミルクレープ

【価格】530円(税込)

白桃の果肉をトッピングした、期間限定のミルクレープ。1枚1枚焼き上げた香ばしいクレープ生地に、後味さっぱりのキルシュ入りホイップと爽やかな酸味のレモンカードを重ね、白桃の果肉をトッピングした。

※「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」は6月24日で販売を終了する。

◆果実を食べる マンゴーヨーグルト

【価格】560円(税込)

マンゴーとパッションフルーツの果実感を楽しめるケーキ。さっぱりとしたヨーグルトチーズムースがマンゴーの甘みを引き立て、デザート感と軽やかさを両立している。

※「ナッツ香るダブルチョコレートケーキ」は6月24日で販売を終了する。