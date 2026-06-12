元ＮＨＫの武内陶子アナウンサーが１２日までに自身のインスタグラムを更新。１１日に死去が発表された元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）を追悼した。

武内アナは「ガッツ石松さんが鬼籍にはいられました。２００３年の番組から。懐かしいなあ、いつもバナナ持っていらして」と記してスタジオでの集合写真をアップ。写真には２０２２年に亡くなった歌手の水木一郎さんも写っており「あー、水木のアニキもいらっしゃる。あちらできっと『おう！』なんて声かけあって宴会ですね」とつづった。

２００３年に紅白歌合戦の総合司会に決まった直後のゲストで出演したガッツ石松さんのことを振り返り「開口一番、真剣な面持ちで『武内さんおめでとう！故郷に錦だねえ』としみじみ言ってくれました」と回顧。「コキョウニ ニシキ、、なんて素敵なことば、、、 そんなことを考えたこともなかったので、なんだか泣けてしまったこと、昨日のことのように思い出します。あのガッツ節が脳裏に蘇（よみがえ）る」と語った。さらに「みんな一人で大きくなったんじゃない、人生は恩返しだ。そんなことに気づかせてくださる、まごころの人、熱い方でした。ガッツさんに出会い、ご指南いただけた幸せをかみしめながら、お空に思いをおくります。たまには下界にも遊びにいらしてくださいねー」とつづり、「＃ガッツ石松 さん ＃思い出をありがとう」とハッシュタグで感謝を伝えた。