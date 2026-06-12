テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」が１１日に放送された。

昨年の「Ｍ-１グランプリ」準優勝でブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作の冠バラエティー。銀次が調理した絶品の鍋をつつきながら、ゲストとトークを繰り広げる。

ハーフ芸人のマテンロウ・アントニーは街でぶしつけに撮影を求められるストレスを明かした。

アントニーは「もう本当に辛くて…。（撮影を依頼されること自体は）普通に考えたらありがたいんですよ。例えば『アントニーさん、ファンです！写真撮ってください！』これ、うれしいことじゃないですか？でも、こんなの数十人に１人です…」と話した。

つづけて「『アントニー！写真！』『写真撮ろうよ！』。もう、それが多すぎて…」と明かした。銀次が「そうか！目立つから」と聞くと、アントニーは「そうなんですよ…。『あ、でかい。外国人？あれ？なんか見たことある。あー、芸人の？写真撮ろうよ？』って。何の僕に対する感情もないけど…」と話した。

アントニーは「これを断ったら嫌なやつだし。『アントニー程度が断るの？』ってなるじゃないですか…。だから、もう街中でイジられながら、自分のことを好きじゃないやつと毎日２、３０枚写真を撮る。この生活…。（１日に）２、３０枚、絶対撮ってます。毎日」と悩みを告白。ウエストランド・井口浩之は「それはしんどいか…」と同情していた。