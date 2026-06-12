「昔はロレックスを着けていましたが、今はハムスターを着用しています。毛がふわふわで柔らかく、触る感触が本物です」



【写真】まるで腕時計！手首に覆いかぶさるハムスター

そんなコメントが添えられた写真がXで話題になりました。写っているのは、飼い主さんの左手首にちょこんと乗ったハムスター「エレン・イェーガー」くん（生後9カ月・男の子）。名前は、漫画『進撃の巨人』の主人公に由来しているそうです。



手首にすっぽりと覆いかぶさる姿は、まるで腕時計そのもの。ふわふわの毛並みと小さな背中が、どんな高級時計にもない、やさしい“着け心地”を想像させます。



この投稿が公開されると、17万件超の“いいね”が殺到。「めっちゃかわいい！！！！」「癒やしの完成形」「どんな高級時計よりうらやましい」「ロレックスが教えてくれるのは時間だけですが、ハムスターは時間を忘れるような体験をさせてくれますね」など、その愛らしい姿に目を奪われる人が続出しています。投稿者の예거왕님さん（@Yeager_ham）にお話を伺いました。



“ハム時計”姿に癒やされる人続出

ーー「昔はロレックス、今はハムスター」という言葉は、どのように思いついたのでしょうか。



「イェーガーは手に乗せると、よく腕を登ってくるのですが、時々すべってあのような姿勢になることがあります。その姿がまるで腕時計のようで、とてもかわいかったんです。そして私にとっては、ロレックスよりもイェーガーのほうが、ずっと価値があり、大切な存在です。だから、そのかわいい姿を共有したくて投稿しました」



ーー普段から、よく腕の上に乗ってくるのですか。



「はい。イェーガーはよく腕を登ってきます。そのままにしていると、肩まで登ってくることもあります。腕の上に乗って、あちこちを見回しているのですが、すべると、あのような姿勢になります。普段はおとなしく、静かな性格です。たいていは、かじり木をかじったり、草を食べたりして過ごしています。回し車にはあまり乗らないタイプなので、最近少し太ってきていて悩んでいます。おとなしい子ですが、好みははっきりしています。なでるとじっと横になって、その手を楽しんだり、なめてくれたりします。でも、持ち上げるとすぐにバタバタします。そんな姿もかわいいです」



「12時30分だ」背中の模様にも反響

ーー日本をはじめ、海外でも大きな反響がありました。印象に残っているコメントはありますか。



「最初は、こんなに人気が出るとは思っていませんでした。多くの方々、特に日本の方々がイェーガーをたくさんかわいがってくださって、ありがたく思っています。特に、イェーガーの背中の縞模様について『12時30分だ』『1日に2回、時間が合う』という声が印象的でした。また、『ハムスターの重みが高級感だ』という声もおもしろかったです」



ーー同じように“動物を手首に乗せた写真”を投稿する人も増えました。ご覧になって、どのように感じましたか。



「ハムスターだけでなく、ヘビ、トカゲ、猫など、さまざまな動物たちが手首に乗っている写真が増えていて、動物たちも飼い主さんたちも、とてもかわいらしかったです。ときどき、かまれている方もいらっしゃって、たくさん笑いました。意図せず大きな反響を受けたことは楽しかったですし、わくわくした気持ちにもなりました。日本で特に話題になったことは不思議にも思いましたが、とてもありがたかったです。一方で、投稿が広く拡散されたことで、動物を無理やり手首に乗せるようなことが起きないことを願っています」



最後に、「エレン・イェーガーをたくさん愛してくださってありがとうございます」と話してくれた飼い主さん。これからも、ふわふわで愛らしいエレン・イェーガーくんの姿に癒やされる人が増えていきそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）