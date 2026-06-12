最終回が6月14日夜9時から放送される日曜劇場『ＧＩＦＴ』。最終回の予告動画を紹介します。

【写真】にらみ合う二人

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下6月14日放送予定のネタバレを含みます。

最終回あらすじ

決勝戦は「ブルズｖｓシャーク」に決まった。

しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、ＳＮＳは責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込むネット記事が出る。

それを受け決勝戦は中止になりかけるが、国見（安田顕）の一言で、大会本部は伍鉄の辞任を条件に決勝戦を行う決断をくだす。

エースの涼に続いて司令塔の伍鉄も失い、一気にまとまりがなくなるブルズ。そんな中、人香（有村架純）は車いすラグビーに懸ける涼の思いを知り、ある行動に出る。

はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？

天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは…。

最終回の予告動画

「勝ちますよ」「宇宙は偶然という名の奇跡に溢れてますね」「俺は本当に生まれ変われるのか？」――。過去の出来事が走馬灯のように映し出され、予告映像が幕を開けます。

次に映ったのは「戦うことを奪わないでください」と必死の表情で訴える伍鉄（堤真一）の姿。

場面が変わり、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二理事長（櫻井翔）が冷徹な表情で「あなた辞めてください」と言い放ちます。

さらに「エースの死を越えて」というテロップと共に「涼はブルズが好きでした」と語る、母親・君代（麻生祐未）とみられる女性のナレーションが流れます。

その後、圭二郎（本田響矢）が、「みんなで行くんだよ、俺たちは」と体育館にいる仲間たちに呼びかける場面も。

終盤には激しい試合シーンが次々と映し出され、「ブルズ、悲願の優勝へ――」というテロップとともに、映像は締めくくられます。



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