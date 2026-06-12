お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が11日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。人気芸人のスケジュールに疑問を呈した。

同番組では「どんな仕事も断らないと思われてる芸人」を企画。その中で無人島ロケや監禁モノの苦労が語られたが、「きしたかの」高野正成は、「水曜日のダウンタウンで、清春さんの歌詞を全部覚えるっていうのがあった」と振り返った。

そして「これ61時間かかった」と回想。1日目の夕方6時に「企画開始」、3日目の朝7時に「企画終了」と書かれたスケジュール表を見せながら、「これ61時間なんですけど、前にもある」といい、それ以前に昼の1時から「動画撮影」、2時から「雑誌取材」が入っていたことを明かし、「ここで目隠しをされる」と明かした。

これにお笑いタレント・みなみかわは、下ネタや強めに出るなど、各現場で求められるキャラクターを演じるうち、自身の性格を見失うと吐露。深夜を越えて帰宅しないまま、翌朝のスケジュールとつながってしまい、「ワケが分からなくなる」と嘆いた。

そんな過酷な様子に、自身も経験があるという小峠は「僕らがロケでしんどいやつをやってた時も、マックスで24時間。24時間以上ってなかった」と打ち明けた。

そして「コンプライアンスが今厳しくなってる時代に、そこの尺だけ伸びて行ってるっていう不思議な現象が起きている」と首をかしげていた。