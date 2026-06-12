サッカー日本代表のキャプテン遠藤航選手がコンディション不良のため、現地11日（日本時間12日）に離脱。2月の左足じん帯損傷後、人工じん帯で補強してのワールドカップメンバー入りも、先月31日アイスランド戦では違和感で前半終了時に途中交代。以後は別メニューで調整するも、初戦3日前にチームを離れる事態となりました。

この日は多くの選手が遠藤選手の離脱についてコメント。悲しみの感情を抱きながらも、初戦オランダ戦に向けて、前を向いています。

▽早川友基選手

「航くんが今までこの代表にたくさんのものを導いてくれたし、キャプテンとして引っ張ってくれていた。大きな存在だったのできょうの朝聞いてショックでしたけど、航くんのためにも、来られなかった悔しい思いをしている人たちのためにも、自分たちは結果で示さないといけない」

▽大迫敬介選手

「この代表をずっと引っ張ってきてくれた存在ですし、自分たちにとっても大きな存在だったので、ワールドカップ初戦を前に離脱してしまうのはすごくショックで寂しい気持ち。もう1回ここから日本を含めて、航くんのためにもチームがひとつになって戦うしかないと思っています」

▽鈴木彩艶選手

「チームのキャプテンとして貢献し続けてくれたことは大きいので本当に残念な気持ち。ただ残っている選手たちが目の前の試合、残り3日ですけど向かっていくしかない。目の前の試合に集中したい」

▽長友佑都選手

「ちょっとショックが大きかったですね。でも一番辛いのは航なのでね、絶対にやってやるという気持ちに僕もなりましたし、チーム全体もなったと思います。こういうことがワールドカップ期間内は起こりうるし、これまでもそう。そんな時に僕ら経験あるベテランが、前を向かせられる存在意義を出せる。絶対につなげますよ」

▽谷口彰悟選手

「正直言って辛かったです。航の気持ちを考えると。これまでカタール大会からずっと引っ張ってくれた選手なので、一緒に戦いたかった。それが叶わないのは、僕だけじゃなくチーム全体に与える影響は大きかったと思います。けど決まった以上は、新キャプテンになった滉を支えながら、新しく入る町野を温かく迎えながら、前に進むしかない」

▽板倉滉

「きょうの朝の出来事だったけど、責任と覚悟を持ってキャプテンを引き受けました。監督からも信頼してもらって、こういう立ち位置に置いてもらっていると思うので、とにかくチームの先頭に立って、良い時悪い時あると思いますけど、責任を持ってやりたい。その後、航くんの部屋に行かせてもらって、自分としても一言しゃべっておきたい思いがあったので。もちろん本人が一番悔しいと思うし、難しいメンタルの状況だったと思うんですけど、そういうのを見せずに会話してくれました」

▽渡辺剛選手

「素直にショックでしたし、僕たちが悔しいとか悲しいとか言って良いのか分からないですけど、4年間このためだけに準備をしてきてここで離脱というのは、チームとしても個人としても悲しい。航くんがいない分、どう戦っていくかは話し合いながらやっていかないといけない。彼の気持ちを背負ってやらないといけないと思います」

▽瀬古歩夢選手

「もちろんビックリしました。これに関しては監督の決断ですし、そこは尊重するべき。今までこのチームをキャプテンとして引っ張ってくれた航くんのためにも、この大会最高のものにしたい。（ポジションは）航くんの離脱でマインドの変化はあって、ボランチでいくかなと思っています」

▽菅原由勢選手

「難しいですよね。4年間の積み上げもそうですし、リバプールに行ってからのキャリア、代表での成績、見せてきた責任感。すべてといったら抽象的ですけど、彼のことを考えると心にくるものがある。ただこういうことが起きてしまった以上対応することが大事とも思う。全員が航くんのためにもと簡単には言えないですけど、死に物狂いで戦わないといけない覚悟をきょう持てた選手は多いんじゃないかなと思います」

▽鈴木淳之介選手

「このために色々準備してきたと思いますし、離脱は本当に悲しいですけど、ただ勝つことで気持ちが和らぐじゃないですけど、なると思うので、とにかく勝ちたいなと思います。しっかりと球際勝ってガツガツとプレーしたいなと思います」

▽伊東純也選手

「ずっと一緒にやってきた仲間ですし、同い年というのもあって非常に残念に思っています。本人が一番悔しいと思っていますし、自分たちはやるだけかなと思っています。この4年間航がチームを引っ張ってきたと思っていますし、存在は大きいと思いますけど、チーム一丸となってやっていくしかないと思います」

鎌田大地選手

「（離脱することに）僕自身は話していなかったのですごいサプライズでした。彼とは自分が１８歳の頃からの長い付き合い。すごい心が痛む部分もありますけど、選手としてはしっかり切り替えてやっていかないといけないかなと思っています。彼の背中を見てここまで来ている。心の広さや素晴らしい人物なので、感じることはあります。しっかり結果で証明したい」

▽小川航基選手

「悔しいというか残念な気持ち。代表のキャプテンとして大きなものをもたらしてくれましたし、本当に残念。ただ何事もポジティプに捉えないといけない。今回の航くんの離脱をポジティブなものに変えられるように僕たちが示したいと思っています。他の選手たちが穴を埋められるようにやっていきいたい」

▽前田大然選手

「航くんの思いを、ケガで来られなかった選手たちのためにもより一層戦わないといけないなと感じました。お兄ちゃん的な存在だったので、すごい色んな感情はありますけど、僕たちは思いを背負ってやるしかないかなと思います」

▽堂安律選手

「もちろん寂しかったですし、彼がカタール大会からやってきたことは全選手が認めている。悲しさはありますけど、やるしかない。板倉滉がしっかり先頭に立ってやってくれると思うので、彼をサポートできるようにしっかりやっていきたい。（練習は）むしろ彼のためにもと思いを背負った選手も多いと思うし、逆に緊張感のある良いトレーニングができた」

▽上田綺世選手

「航くんの離脱に関しては、チームの団長が説明されたということなんで、僕から話すことはないんですけど…まぁ結果で示すだけですね」

▽田中碧選手

「ケガの具合は聞いていましたけど、こういう形になるとは個人的に思わなかったので残念。ただそこに自分たちの感情が引っ張られて雰囲気が悪くなったりするのは元も子もないと思う。自分たちがやるべきことに目を向けないといけない」

▽中村敬斗選手

「カタール大会からずっと一緒にやらせてもらっていて、大きなケガとはいえアイスランド戦も出ていて、一緒に練習もしていたので、ビックリもしましたし悲しい気持ちでいっぱい。ただ僕にできることは変わらない。今はそれに集中して頑張りたい」

▽佐野海舟選手

「本当に残念ですし、キャプテンがいないというのはチームにとっては苦しいし悔しい。けど、もうやるしかないと思っているので、チーム全員で初戦に向けてやっていきたい。自分では計り知れない気持ちだと思うので、自分からは簡単に口に出すことはできない。プレーで示したいと思います」

▽久保建英選手

「あまりネガティブなことは言いたくない。個人としては今まで引っ張ってきてもらった遠藤選手にいち選手として感謝したい。ここで当事者でない僕がどう思うや思ったかは遠藤選手に対して失礼だと思うので、残された選手たちは彼の分も、彼が今まで作ってくれたものに恥じないワールドカップにしたい」

▽鈴木唯人選手

「僕たちは知らされていなかったのでビックリした。でも起こってしまったことなので、しっかり受け止めていこうという話をしました。僕たちはできる限りのことをプレーと結果で示すしかないと思っているので、いよいよ始まるのでしっかり準備していきたい」

▽塩貝健人選手

「残念でしたけど、そういう選手たちの分もやるだけ。良いことではなかったですけど、結果としてそういう人たちの分まで戦わないといけないという気持ちにはなったので、良い方向に向かっていると思います。（日本代表引退を表明には）遠藤選手の最後の判断だとは思いますけど、僕はまだまだ代表に必要な存在だと思っています。僕なんかが言うのはあれなんですけど、まだまだ引っ張っていく存在だと思っています」

▽後藤啓介選手「ちょっとビックリというか、ショックが大きかったです。みんな暗い顔したし、涙を流している選手もいました。それぐらい大きな存在だったので、悲しいです。初戦まで時間がないですし、本当切り替えるしかないですね」