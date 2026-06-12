元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が9日に放送されたBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。球史に残る名シーンを演じた当事者として、当時の対戦相手に“クレーム”を付けた。

片岡氏はPL学園が1987年に甲子園春夏連覇を達成した時の4番打者。同志社大を経て1991年ドラフト2位で日本ハム入りし、FA移籍により2002年から阪神でプレーした。2006年限りで現役を引退するまで通算1425安打、164本塁打、717打点をマーク。現役引退後は阪神1軍打撃コーチ、中日2軍監督、中日1軍ヘッドコーチを歴任したレジェンドだ。

そんな片岡氏。四半世紀以上の時を経てもいまだにテレビで“こすられまくっている”伝説的な映像が残っている。

1999年4月7日の日本ハム―西武戦。当時まだ日本ハムが本拠として巨人と共同使用していた東京ドームが舞台だ。

それは前年の1998年に横浜高校のエースとして甲子園春夏連覇を成し遂げた松坂大輔投手（当時18）のプロデビュー戦。片岡が松坂の155キロ直球に豪快な空振り三振を喫したシーンは今なおテレビ番組でよく見かける伝説のシーンとなっている。

これについて番組MCを務めるフリーアナウンサーの徳光和夫（85）から笑顔で「あれ、あんなに使われるとは思わなかったでしょ」と言われると、まずは「ありがたい話ですね」と喜んだ片岡氏。

「あのボールは…いつもいうんですけど。（ボールカウント）2―2から僕、三振したと思うんですけど。2ボール1ストライクからのスライダーで見逃した時にこれはただもんやないと思いましたよ。キュッキュってね。うわっ！これ凄いなと思って。次、絶対真っすぐくるって分かったわけです。当時まだ真っすぐ待ってて真っすぐ空振りすることなかったです。春夏PLに勝ってるし、ヨシ！後輩のかたき討ちや！と。後輩見とけよ！と思ったら先輩も空振りしちゃったって感じです」と続けて笑わせた。

自身が三振した155キロという球速表示については「僕ね、あれは多分ね、163キロは出てます。今のスピードガンは（当時より）ちょっと出ると思うんですよ」とも補足。「あれを僕が振らなかったらね、あの伝説（シーン）は残らなかったんですよね」と胸を張る？と、徳光も「その通りです！」と笑みを浮かべた。

だが、片岡氏にはどうしても松坂大輔氏（45）に言いたいことがある。

甲子園の大エースから一気に西武の大エース、そしてメジャーリーガーへと昇りつめていくことになる松坂は1999年5月16日のオリックス戦（西武D）で初対決となったイチローを3打席連続三振に仕留め、試合後のヒーローインタビューで口にした「自信から確信に変わりました」は球史に残る名言となった。

これに片岡氏は「松坂くんにね、イチローから三振獲ってね、自信から確信に変わった、と。名言、言いましたよね。君ね、と。自信は誰からや？ということをいうてくれ！と。俺からの三振が自信で確信はイチローでええやないか。自信が誰からかいうてほしいわけですよ、僕は。冗談ぽくね、松坂くんに伝えたことありましたけど」と最後まで笑わせていた。