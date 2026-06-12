【2026年版】韓国在住美容ライターが教える、韓国最新美容施術4選【ハングクTIMES】
みなさまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した美容ライターの峰岸真由です。
【写真】「芸能人ピーリング」って何？気になるBefore・After
2026年も気づけば折り返し地点を迎え、韓国美容業界では今年も新しい施術や技術が次々と登場しています。皮膚科やクリニックで注目される美容施術の傾向も年々変化しており、韓国美容のトレンドはますます進化していると実感しています。
そこで今回は、昨年ご紹介した『2025年版 韓国最新美容施術』に続き、韓国在住だからこそキャッチできた『2026年版 韓国最新美容施術4選』をご紹介します！
私自身が実際に体験した施術をはじめ、今韓国で注目を集めている話題の施術を中心にピックアップしました。まだ日本ではあまり知られていない最新情報も含めてご紹介しますので、韓国美容に興味のある方や、これから渡韓を予定している方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
（1）肌質改善・肌育ケア【ケイブースター リジューブプラス】
「ケイブースター リジューブプラス」は、PDRNや成長因子、ヒアルロン酸などの有効成分をバランスよく配合したスキンブースター。肌にうるおいやハリを与えながら、乾燥・毛穴・くすみなどの複合的な肌悩みにアプローチできる施術です。
肌に直接注入するタイプのスキンブースターで、肌の土台を整えるような“肌育ケア”として韓国でも注目されています。うるおい不足やハリ感の低下、なんとなく肌の調子が安定しないと感じる方にもおすすめです。
今回施術を受けたタムクリニックでは、代表院長先生が直接カウンセリングから施術まで担当。施術前に肌状態や悩みを丁寧に確認してくださり、施術中も細かく状態を見ながら進めてくださったので、とても安心感がありました。
韓国でスキンブースター施術を受けてみたい方や、肌質改善系の施術が気になっている方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
▼今回行ったクリニックの詳細
タムクリニック
住所：ソウル特別市 江南区 清潭洞 91-15
狎鴎亭ロデオ駅4番出口より徒歩7分
（2）たるみ・フェイスラインケア【オールタイト】
「オールタイト」は、高周波エネルギーを使用し、切らずにリフティングケアができる施術として韓国でも注目を集めています。肌の奥に熱を届けることで、フェイスラインのもたつきや肌のゆるみにアプローチし、ハリ感や弾力感をサポートしてくれるのが特徴です。
韓国では、顔全体のたるみケアはもちろん、フェイスラインをすっきり見せたい方や、輪郭のもたつきが気になる方に人気の施術。切らずに受けられるリフティングケアとして、ダウンタイムをできるだけ抑えたい方にも注目されています。
私自身も実際に受けてみて、施術後はフェイスラインがすっきりしたように感じました。今までさまざまなリフトアップ施術を受けてきましたが、オールタイトは比較的ダウンタイムが少なく、日常生活に取り入れやすいところも魅力のひとつ。
肌のハリ感や引き締まり感を求めている方には、特に取り入れやすいリフティング施術です。
▼今回行ったクリニックの詳細
ルシャインクリニック
住所：ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 1316-31
江南駅10番出口より徒歩4分
（3）色素沈着・ニキビ跡ケア【Vレーザー】
「Vレーザー」は、色素沈着やニキビ跡、赤みなど、肌に残った色ムラにアプローチできるレーザー施術。気になる部分を集中的にケアしながら、肌全体をより均一で明るい印象へ導いてくれます。
特に、ファンデーションやコンシーラーで隠したくなるような跡が気になる方や、肌印象を明るく見せたい方におすすめです。施術時間も短く、手軽に受けやすいため、韓国で肌管理をしたい方にも取り入れやすいと感じました。
定期的に受けている施術のひとつで、施術直後はレーザーを当てた部分が一時的に反応し、色素が浮き上がって見えることがあります。その後は時間をかけて少しずつ落ち着いていくため、すぐに変化を求めるというよりも、定期的に回数を重ねながら肌状態を見ていく施術という印象です。
私の場合は、継続してVレーザーを受けることで、気になっていた色素沈着が以前より目立ちにくくなり、肌全体のトーンも整って見えるように。色素沈着やニキビ跡を少しずつケアしていきたい方や、韓国で手軽に美容施術を受けたいという方にも向いている施術だと思います。
▼今回行ったクリニックの詳細
テシトクリニック
住所：ソウル特別市 麻浦区 合井洞 364-38
合井駅7番出口より徒歩3分
（4）ツヤ・角質ケア【芸能人ピーリング
】
「芸能人ピーリング」は、くすみやごわつきが気になる肌をなめらかに整えながら、ツヤ感と透明感のある肌へ導いてくれるケア。韓国では撮影前や大切な予定の前に取り入れる方も多く、“芸能人肌”を目指せるメニューとして知られています。
施術名を見るだけで、どこか惹かれますよね。ピーリング後には専用機器を使用して美容成分を届けることで、よりなめらかでうるおいのある肌を目指せるのが特徴です。
Before・Afterを比較してみると、肌全体のツヤ感や明るい印象の違いが分かりやすいのもポイント。芸能人ピーリングは大事な予定の前によく受けているケアのひとつですが、施術後は肌に自然なツヤ感が生まれ、メイクノリも良くなるように感じています。
当日からメイク可能なメニューなので、短時間で肌印象を整えたい時にも取り入れやすいのも魅力のひとつ。価格も比較的お手頃で施術時間も短めなので、大切な予定の前や肌のコンディションを整えたい時のスペシャルケアとしてもおすすめです！
▼今回行ったクリニックの詳細
シャインビーム 江南店
住所：ソウル特別市 江南区 駅三洞 819-10
江南駅12番出口より徒歩1分
■渡韓の際は、韓国最新美容を体験してみて！
今回は、2026年版として韓国で注目を集めている最新美容施術を4つ厳選してご紹介しました。美容大国・韓国では新しい施術や技術が次々と登場しているので、渡韓の際は本記事を参考にしながら、自分に合った肌管理を見つけてみてくださいね！
（取材・文：峰岸真由）
【写真】「芸能人ピーリング」って何？気になるBefore・After
2026年も気づけば折り返し地点を迎え、韓国美容業界では今年も新しい施術や技術が次々と登場しています。皮膚科やクリニックで注目される美容施術の傾向も年々変化しており、韓国美容のトレンドはますます進化していると実感しています。
そこで今回は、昨年ご紹介した『2025年版 韓国最新美容施術』に続き、韓国在住だからこそキャッチできた『2026年版 韓国最新美容施術4選』をご紹介します！
（1）肌質改善・肌育ケア【ケイブースター リジューブプラス】
「ケイブースター リジューブプラス」は、PDRNや成長因子、ヒアルロン酸などの有効成分をバランスよく配合したスキンブースター。肌にうるおいやハリを与えながら、乾燥・毛穴・くすみなどの複合的な肌悩みにアプローチできる施術です。
肌に直接注入するタイプのスキンブースターで、肌の土台を整えるような“肌育ケア”として韓国でも注目されています。うるおい不足やハリ感の低下、なんとなく肌の調子が安定しないと感じる方にもおすすめです。
今回施術を受けたタムクリニックでは、代表院長先生が直接カウンセリングから施術まで担当。施術前に肌状態や悩みを丁寧に確認してくださり、施術中も細かく状態を見ながら進めてくださったので、とても安心感がありました。
韓国でスキンブースター施術を受けてみたい方や、肌質改善系の施術が気になっている方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
▼今回行ったクリニックの詳細
タムクリニック
住所：ソウル特別市 江南区 清潭洞 91-15
狎鴎亭ロデオ駅4番出口より徒歩7分
（2）たるみ・フェイスラインケア【オールタイト】
「オールタイト」は、高周波エネルギーを使用し、切らずにリフティングケアができる施術として韓国でも注目を集めています。肌の奥に熱を届けることで、フェイスラインのもたつきや肌のゆるみにアプローチし、ハリ感や弾力感をサポートしてくれるのが特徴です。
韓国では、顔全体のたるみケアはもちろん、フェイスラインをすっきり見せたい方や、輪郭のもたつきが気になる方に人気の施術。切らずに受けられるリフティングケアとして、ダウンタイムをできるだけ抑えたい方にも注目されています。
私自身も実際に受けてみて、施術後はフェイスラインがすっきりしたように感じました。今までさまざまなリフトアップ施術を受けてきましたが、オールタイトは比較的ダウンタイムが少なく、日常生活に取り入れやすいところも魅力のひとつ。
肌のハリ感や引き締まり感を求めている方には、特に取り入れやすいリフティング施術です。
▼今回行ったクリニックの詳細
ルシャインクリニック
住所：ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 1316-31
江南駅10番出口より徒歩4分
（3）色素沈着・ニキビ跡ケア【Vレーザー】
「Vレーザー」は、色素沈着やニキビ跡、赤みなど、肌に残った色ムラにアプローチできるレーザー施術。気になる部分を集中的にケアしながら、肌全体をより均一で明るい印象へ導いてくれます。
特に、ファンデーションやコンシーラーで隠したくなるような跡が気になる方や、肌印象を明るく見せたい方におすすめです。施術時間も短く、手軽に受けやすいため、韓国で肌管理をしたい方にも取り入れやすいと感じました。
定期的に受けている施術のひとつで、施術直後はレーザーを当てた部分が一時的に反応し、色素が浮き上がって見えることがあります。その後は時間をかけて少しずつ落ち着いていくため、すぐに変化を求めるというよりも、定期的に回数を重ねながら肌状態を見ていく施術という印象です。
私の場合は、継続してVレーザーを受けることで、気になっていた色素沈着が以前より目立ちにくくなり、肌全体のトーンも整って見えるように。色素沈着やニキビ跡を少しずつケアしていきたい方や、韓国で手軽に美容施術を受けたいという方にも向いている施術だと思います。
▼今回行ったクリニックの詳細
テシトクリニック
住所：ソウル特別市 麻浦区 合井洞 364-38
合井駅7番出口より徒歩3分
（4）ツヤ・角質ケア【芸能人ピーリング
】
「芸能人ピーリング」は、くすみやごわつきが気になる肌をなめらかに整えながら、ツヤ感と透明感のある肌へ導いてくれるケア。韓国では撮影前や大切な予定の前に取り入れる方も多く、“芸能人肌”を目指せるメニューとして知られています。
施術名を見るだけで、どこか惹かれますよね。ピーリング後には専用機器を使用して美容成分を届けることで、よりなめらかでうるおいのある肌を目指せるのが特徴です。
Before・Afterを比較してみると、肌全体のツヤ感や明るい印象の違いが分かりやすいのもポイント。芸能人ピーリングは大事な予定の前によく受けているケアのひとつですが、施術後は肌に自然なツヤ感が生まれ、メイクノリも良くなるように感じています。
当日からメイク可能なメニューなので、短時間で肌印象を整えたい時にも取り入れやすいのも魅力のひとつ。価格も比較的お手頃で施術時間も短めなので、大切な予定の前や肌のコンディションを整えたい時のスペシャルケアとしてもおすすめです！
▼今回行ったクリニックの詳細
シャインビーム 江南店
住所：ソウル特別市 江南区 駅三洞 819-10
江南駅12番出口より徒歩1分
■渡韓の際は、韓国最新美容を体験してみて！
今回は、2026年版として韓国で注目を集めている最新美容施術を4つ厳選してご紹介しました。美容大国・韓国では新しい施術や技術が次々と登場しているので、渡韓の際は本記事を参考にしながら、自分に合った肌管理を見つけてみてくださいね！
（取材・文：峰岸真由）