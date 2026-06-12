世界的歌手のサラ・ブライトマンが12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。日本の印象や好きな食べ物について語った。

司会の黒柳徹子が「日本のことはお好きでいてくださっているんですよね」と質問すると、ブライトマンは「はい」と明言。

「一番初めに日本に来たのは1983年だったと思うんですけれども、当時の夫とお友達と日本に来たんですが、その時京都に行きまして」と回顧。「その時美しい庭園やお茶に行ったり、本当に天国のような体験をしました」と声を弾ませた。

黒柳は「日本の食べ物では何がお好きですか」と問い、ブライトマンは「どれもおいしいので答えるのが難しいんですけれども」と笑顔。「いろんな場所に行って。沖縄に行ったらご当地の名物というものがありまして、また東京とは違う食べ物を堪能できるんですけれど」と続けた。

それでも「とろろと言うんですかね、とろろが凄く好きでして。お寿司だったり、麺類もとても好きです」と回答、「日本で食べているときは本当に幸せな気持ちになります」と目を細めた。

また「いろいろな街を歩くのが好きで。北の方に行くと山の方に行ったり温泉に行くこともありますし、温泉旅館に行ったこともあるんですけれど」とブライトマン。「日本の好きなところは、そういった伝統的なものがありながらも、モダンなものが融合されている部分っていうのがすてきだなというふうに思っています」と熱く語った。

好きな日本語には「はい、もしもし」と電話をとるしぐさをしておどけてみせた。

アニメ映画「となりのトトロ」の挿入歌を歌っていると言われると「凄くジブリの作品が好きで。日本独特の雰囲気というのでしょうか。そういうものを感じられるので。本当に西洋とは違う雰囲気を醸し出していて好きです」とほほ笑んだ。